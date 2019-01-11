諾魯總統獻唱「你是我最好的朋友」見證邦誼穩固

友邦諾魯總統瓦卡獻唱「你是我最好的朋友」，反映兩國友好的雙邊關係。（楊孟立攝）

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來台訪問的諾魯共和國總統瓦卡（H.E.BaronDivavesiWaqa）11日在記者會中，強調他大力支持台灣參與國際社會，末尾他並且用烏克麗麗自彈自唱一曲「Youaremybestfriend」以表達他堅定支持之意。（季志翔攝）

諾魯共和國總統瓦卡第15次訪台，今天下午短暫接受台灣媒體訪問，他表示，諾魯與台灣已經不只是朋友，更像是家人，一家人一定會持續互相協助。瓦卡現場更彈奏蔡英文總統日前贈送的烏克麗麗，獻唱一曲「Youaremybestfriend」（你是我最好的朋友），充分反映諾魯與台灣友好的雙邊關係。

瓦卡說，諾魯與台灣的友誼長久，我們一直以來大力堅定支持中華民國台灣，台灣是優秀的國際公民促進雙邊利益以及自由、民主、人權等國際價值，我們也知道台灣應該要能夠充分參與國際社會，我們也知道外面有一些人非常反對台灣參與，想要孤立台灣。

我們絕對會大力支持台灣，我們是台灣忠誠的朋友，我們互相了解也不只是朋友，更是家人。「你不能隨意分離家人，一家人會持續互相協助，特別是我擔任總統任內絕對會大力支持台灣。」

瓦卡進一步表示，這地區的地緣政治確實令人憂心，尤其是中國的影響力越來越擴大，在太平洋的一系列政策讓人擔心，政策都是要利誘太平洋國家，諾魯是絕對不會參與的，我們不贊成也不同意中國想要主導太平洋地區發展的策略。

瓦卡又說，身為台灣的朋友與家人，諾魯會繼續與中華民國台灣一起合作，兩國有許多合作計劃正在進行，我們得到來自台灣政府與人民的援助與發展及建設，而台灣漁民也獲得諾魯優渥的待遇，被允許在諾魯水域捕魚。

(中時 )

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