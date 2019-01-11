新營青商會募捐8萬元 資助錦湖國小通勤巴士

國際青年商會新營分會、市議員李宗翰等人11日上午前往北門區錦湖國小，舉辦寒冬送暖活動，捐贈助學金8萬9400元，提供偏鄉學童的通勤巴士和課後輔導費用，讓所有學童都能享有平等的教育資源。（李其樺翻攝）

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國際青年商會新營分會、市議員李宗翰等人11日上午前往北門區錦湖國小，舉辦寒冬送暖活動，捐贈助學金8萬9400元，提供偏鄉學童的通勤巴士和課後輔導費用，讓所有學童都能享有平等的教育資源。（李其樺翻攝）

國際青年商會新營分會、市議員李宗翰等人11日上午前往北門區錦湖國小，舉辦寒冬送暖活動，捐贈助學金8萬9400元，提供偏鄉學童的通勤巴士和課後輔導費用，讓所有學童都能享有平等的教育資源。

國際青年商會新營分會會長吳盈勳指出，聯合國從2016年開始推動17項的永續發展目標，其中第4項的部分就是針對教育，訴求是希望可以讓全人類都能擁有相同的受教權。這次捐助給錦湖國小的款項，便是希望能協助全校學童都能夠獲得高品質的學習。

錦湖國小校長周志強表示，過去9年來新營青商持續舉辦寒冬送暖，提供物資、營養午餐讓學童溫飽，幫助極大。去年823水災學校受災嚴重，當時新營青商不畏淹水，送了數十個便當解決危難；這次募捐款項將會用於支付學生上下學的交通車和提供課後輔導，提升學童競爭力和拉近城鄉差距。

新營青商分會秘書長嚴奇均指出，錦湖國小全校僅34人，學生多為清寒務農家庭的子弟，由於家長清晨農事繁忙，無法接送孩童上學，學校用心為居住較遠的學生們安排通勤巴士，但卻也造成財政上的負擔；因此新營青商主動募款希望能用實際行動鼓勵學校辦學的用心。

新營青商社區發展委員會主委、市議員李宗翰表示，明年預計擴大與更多大新營區的團體、學校合作，有興趣的團體也歡迎一起共襄盛舉。

(中時 )

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