影》「吃不到」又被分手 台東性侵男帶刀到宜蘭透透氣

2019年01月11日 17:17 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導、影音編輯／ 張沛歆 /綜合報導、影音編輯／

台東性侵男拆電子腳鐐，宜蘭落網。（楊漢聲翻攝）

25歲潘俊皓，因與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6月，去年6月底他假釋出獄，因屬於高再犯族群，必須戴上電子腳鐐，10日地檢署發現潘剪斷電子腳鐐後，偷溜出門，偷了機車後一路從台東鹿野騎車北上，還帶著一把刀住進宜蘭的網友家。警方透過手機通訊定位在宜蘭員山逮捕他，並依妨害公務移送法辦。

警方確認藏匿地點後，11日清晨趕抵宜蘭縣，並聯繫宜蘭縣警察局支援警力，在中午將近12點時順利破門逮捕正躺在廚房地上呼呼大睡的潘嫌。從台東趕到宜蘭抓人的台東縣刑警大隊長許益祥表示，潘嫌套上腳鐐已有半年的時間，可能是被管制久了在家待不住，想要出門透透氣，潘嫌向媒體表示，破壞腳鐐不是想再犯案。

自由時報報導，收留潘的網友夫妻說，他是因與年僅14歲小女友分手，「吃不到」對方，才心情不佳，潘透過Line連絡說，想約喝酒，然後突然到家裡來。潘到家裡後，就與先生打電玩到早上才入睡，完全不知道潘竟然曾經是性侵犯還受到管束，只知道潘曾有個14歲小女友。網友妻得知在潘的包包裡藏有一把刀後，她與先生都嚇得毛骨悚然，警方表示，因為這對夫妻完全不知道潘是嫌犯，所以沒有刑責，警也不會傳喚他們到案。

(中時電子報)