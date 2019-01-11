攝影師葉裁創作逾半世紀 紀錄已消失的風景

2019年01月11日 17:19 中時 莊旻靜

已屆古稀之年的攝影師葉裁，長期使用底片機拍攝，他幼時牧牛的畫面成為外國牧師鏡頭下的一景，到逐漸成為掌鏡者，他曾赴國外拍攝，卻也醉心鄉土人文風采，葉裁的鏡頭紀錄許多已消失的景象，也不吝與眾人分享他眼睛所看出去的世界，令人佩服他的風采。

葉裁說，他出生彰化二林鄉間，年幼牧牛在牛背上唱歌的畫面，曾被外國牧師用相機拍攝，他因而開始好奇攝影。葉裁是家中幼子，他曾以考試成績第1名央求父親買相機給他，當時賣了3頭豬湊了3000多元，卻仍買不起1台上萬、與牧師同牌的萊卡相機。

葉裁少年時期就離家到外工作，曾經在台南賣枝仔冰，用借來的相機學習攝影，從不懂相機開始摸索，也曾發生送洗才發現一捲底片都曝光的糗事。後來逐漸拍出心得，也投稿當時的報紙，互相交流、分享。葉裁的學習動機強烈，得知有攝影展就去觀摩，他說，「充到快飽放電、再充電」。

由於葉裁紀錄許多現今已看不到的鏡頭，他曾拍攝女性祖孫3代同堂，從芎林挑擔到竹東販售，為了一個鏡頭，前後拍攝9次，紀錄一個沒有男性家族的動人景象。葉裁說，有些景色「當時拍沒什麼感覺」，現在卻已消失了。

儘管曾獲多項大獎、曾擔任伊斯曼特約攝影師，葉裁生活簡樸、低調，照片也自己洗，他說生活「過得去就好」。即使照片曾經被盜用，葉裁也豁達的說「就裝不知道」，不喜歡與人打官司。葉裁日前才到南庄拍攝曬蘿蔔絲的景象，他說「對映著藍天，很美」，攝影創作始終不輟。

葉裁的攝影作品以「看見客家容顏」為主題，在新竹縣北埔鄉藍鵲書房展出，展期至天穿日，陳列照片背後都有不同故事，例如內灣線賣麵線的女孩、消失的竹林大橋、女性三代同堂過橋等。

藍鵲書房每周五、六、日營業。藍鵲書房1月12日下午3點到4點還有獨立歌手范宸菲的演出，范宸菲身兼演員與歌手，這將是她第51場表演。

(中時 )