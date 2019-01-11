MLB》這也能競標？哈波公開「髮型秘密」做公益

2019年01月11日 17:22 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

即使新球季的合約還沒有著落，但少年強打哈波（Bryce Harper）仍惦記回饋社會，他參與一項公益活動，參與的民眾有機會與他一起剪頭髮，還可以知道哈波髮型的秘密。

Perm it for a cause. You. Me. Haircuts. And an incredible cause. You in? Enter here: https://t.co/WXX139iGpr — Bryce Harper (@Bharper3407) January 9, 2019

哈波日前參與內華達州兒童抗癌基金會的募款活動，不僅是以他響叮噹的名氣，更特別的是，這活動還以他的髮型為賣點。

哈波的髮型一直都是他個人特色的一大部分，不但相當與眾不同，幾乎與他的名字劃上等號。哈波在公益活動的宣傳照中笑著舉著板子，板子中則寫道：「想知道我髮型的秘密嗎？」

現在球迷不但有機會知道哈波髮型的秘密，還能坐在他身邊理髮，只要贏得這項公益競標，你將能到拉斯維加斯的當地髮廊實現這個夢想。只要10塊錢美金就能參與這項活動，民眾捐贈的善款都會用在內華達州兒童抗癌基金會。

這對球迷來說是千載難逢的機會，或許得到這個機會的幸運兒可以嘗試一下，來個與哈波相同的獨特髮型。

(中時電子報)