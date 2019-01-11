簡訊送出才發現錯字 都怪大腦這功能惹禍

2019年01月11日 17:38 中時電子報 陳儷方

下次不要懷疑別人回收訊息是什麼意思了，可能就是寫錯字而已（圖／翻攝YouTuube）

經常在訊息送出後才發現寫錯字，幸好Line現在已有收回功能，不過，明明已經檢查多次，卻總還是有抓不出的錯字！不要怪自己眼睛脫窗，惹禍的其實是大腦，因為大腦為了節省資源耗費，發展出抄捷徑的功能，但卻經常讓我們挑不出自己寫的錯字。

知名YouTuber啾啾鞋說，為了怕自己寫錯字，交考卷之前都會檢查再三，但考卷發回來後，發現總是還有錯字或漏字，都懷疑自己是目脫了嗎？相信大家都有相同的經驗，挑出自己的錯字很難，但挑別人的錯字很容易。

啾啾鞋解釋，這其實是一種大腦省力功能的展現，英國心理學家Tom Stafford曾進行過研究，認為挑不出自己的錯字其實是大腦的抄捷徑功能所導致，因為大腦在處理事情時，會分輕重緩急，集中能力處理困難任務或是不熟悉的內容，所以大腦對於自己撰寫的文字，就會放鬆戒心，容易忽略錯別字。

但在挑別人錯字時，大腦抄捷徑的功能不會被啟動，針對全新、未接觸過的內容，就會一字一字地讀，再由大腦合併理解意思及作者想法，所以很容易抓出其中讓你判讀錯誤的字。

如何才能讓大腦暫時關閉抄捷徑的功能？Tom Stafford建議，建構一個全新的記憶，例如，將電腦打字的文件列印出來挑錯字，或是整篇文件換字型、換底色，設法讓你的大腦捨棄抄捷徑，才能提高抓到錯別字的機率。

以後在Line上看到對方收回訊息，不要想東想西地亂想了，可能真的沒什麼，純粹發現寫錯字收回而已啦。

(中時電子報)