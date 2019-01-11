吉林市台辦舉辦兩岸兒童電影紀錄片《以諾的冰雪奇緣》首映式暨主題曲《冰雪緣》全球首發式活動

2019年01月11日 17:40 中時電子報 綜合報導

2018年12月29日，兩岸兒童電影紀錄片《以諾的冰雪奇緣》首映式暨主題曲《冰雪緣》全球首發式活動在吉林市紅事會酒店（豐滿區）舉行。吉林省台辦主任呂忠誠，吉林市委常委、統戰部部長鄭國學參加了活動。

電影紀錄片《以諾的冰雪奇緣》全程在吉林市拍攝，是第一部反映海峽兩岸小學生情感交流互動的電影紀錄片,國台辦和吉林省台辦對此片的拍攝高度重視，在多個方面給予了資金和政策支援，此片在吉林市人民政府的指導下，由中共吉林市委臺灣工作辦公室、吉林市人民政府臺灣事務辦公室主辦，吉林市旅遊發展委員會、吉林市城市建設控股集團有限公司、吉林市化纖集團有限責任公司、旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司、美麗雨文化傳媒（北京）有限公司等多家單位聯合承辦拍攝。

此片2018年4月經國家電影總局批准，取得公映許可證， 2018年先後在北京國際兒童電影節中獲得了「最受觀眾喜愛兒童電影」獎項，加拿大金楓葉國際電影節中獲得了「最佳兒童片導演獎」。

總導演周曉雨女士介紹影片。(圖/吉林市台辦提供)

省台辦呂忠誠主任宣佈首映式正式開始。市委常委、統戰部部長鄭國學代表市委、市政府對《以諾的冰雪奇緣》電影首映式暨主題曲《冰雪緣》全球首發式活動表示熱烈的祝賀！對國台辦、吉林省台辦在此片拍攝過程中的重視和支持表示感謝！對參加活動的兩岸各界嘉賓和媒體朋友們表示歡迎！

鄭國學部長致辭。(圖/吉林市台辦提供)

鄭國學說，影片的大眾視覺和吉林市獨特的冰雪文化題材讓我很受感動, 電影是最具活力的現代藝術形式之一，片中能夠創新形式，連結兩岸學生情感，融入我市霧凇、滑雪、溫泉、冬捕等元素，對於擦亮吉林市冰雪特色名片具有重大的意義。

吉林市地域廣闊、自然資源豐富、歷史底蘊厚重、冰雪文化旅遊獨特，對全省的發展有著極強的輻射效應，市委、市政府以宏闊的視野、踏實的作風，打造冰雪旅遊產業特色，推動經濟社會全面發展。我們熱切期望各位嘉賓及兩岸各界有識之士，能夠一如既往地關注、支持、投身於我市的發展中來，通過各方的共同努力，讓吉林市煥發活力，大放異彩，馨香遠播。

鄭國學表示，近年來，吉林市委、市政府緊緊圍繞習近平總書記“兩岸一家親”的工作理念，在國、省台辦的大力支持下，集結兩岸各界力量和智慧，在多個領域都取得了豐碩成果，我們倍感榮耀，倍加珍惜。今後我們會繼往開來，加大吉林與寶島臺灣的聯繫，優化政策環境，吸引八方來客，為我市的經濟發展和社會進步加油助力！

台辦主任王繼介紹主題歌曲。(圖/吉林市台辦提供)

首映式上，影片總導演周曉雨女士對影片進行了介紹，歌曲的詞作者代表、吉林市台辦主任王繼介紹了歌曲的創作背景，活動中還進行了影片的首映播放，歌曲主唱與影片主演合唱了主題曲《冰雪緣》，主持人以採訪的方式與影片主演進行了互動，中央電視臺及兩岸媒體對活動進行了專題報導。

(中時電子報)