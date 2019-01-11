出掌交通部長 林佳龍：承擔責任、台灣優先

2019年01月11日 17:36 中時 盧金足

行政院長賴清德宣布11日正式總辭，由前行政院長蘇貞昌繼任組閣，前台中市長林佳龍下午證實將入閣接任交通部長一職，也在臉書發文「感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長，邀請出任行政院交通部長一職，賦予佳龍繼續為社會服務的機會和責任」，未來將台中城市好的發展經驗推廣到全國各地。

林佳龍在臉書發文指出，卸任台中市長以來，許多關心和建議進退的聲音，佳龍都銘感在心，而無論選擇什麼樣的角色

，我為台灣、為台中奉獻所能的心，並沒有因為敗選而有絲毫減少，特別是在台灣面臨嚴峻挑戰的時刻，使命感和責任感反而與日俱增。

他感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長，邀請出任行政院交通部長一職，賦予佳龍繼續為社會服務的機會和責任。

林佳龍說，他近來全部心思都投入敗選檢討，希望能為台灣走出一條路。在個人的未來規畫中，也堅持根留台中，借鏡過去四年的執政經驗，以台中出發，連結各種進步力量，重新彰顯綠色執政的核心價值，以正面作為具體回應選民想要傳達給民進黨政府的訊息。

「交通部長的工作很特別，既仰賴專業技術，也必須感同身受民眾的需求」，林佳龍強調，過去四年，台中推動很多重要的交通建設，包括海空雙港、大台中山手線、捷運路網、國道及快速道路系統串接、十公里免費公車、ibike建置和智慧交通等，非常感謝行政院和交通部的支持，使得這些建設有了顯著進展。

他認為，正因如此，佳龍深切瞭解，交通部施政，對人民生活以及國家與地方發展有關鍵性的重大影響，「感謝蘇院長的邀請及小英總統的肯定，佳龍深知台灣人民對於政府興革有很大的期待，因此選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力」。

林佳龍表示，他未曾忘記對台中市民的承諾，未來仍會以台中為家，一方面持續將這個城市好的發展經驗推廣到全國各地，也透過參與中央執政來協助台中市邁向更國際、更進步的宜居城市！

(中時 )