匿名手寫信恐嚇前花蓮縣長 7旬老翁今落網

2019年01月11日 17:43 中時 張祈

花蓮前代理縣長蔡碧仲上月22日收到一封自花蓮玉里鎮寄出的4頁手寫書信。（張祈翻攝）

花蓮前代理縣長蔡碧仲上月22日收到一封自花蓮玉里鎮寄出的4頁手寫書信。（張祈翻攝）

花蓮前代理縣長蔡碧仲上月22日收到一封自花蓮玉里鎮寄出的4頁手寫書信。（張祈翻攝）

花蓮前代理縣長蔡碧仲上月22日收到一封自花蓮玉里鎮寄出的4頁手寫書信。（張祈翻攝）

花蓮前代理縣長蔡碧仲上月22日收到一封自花蓮玉里鎮寄出的4頁手寫書信。（張祈翻攝）

花蓮前代理縣長蔡碧仲到職前3天收到一封匿名恐嚇信，以手寫4頁書信寄到縣政府，信中寫到「殺你其實跟殺豬有什麼二樣，我已經掌握您的一舉一動」等內容，並留下假寄件地址，警方循線調閱監視器，今中午在卓溪鄉登門逮人，那姓老翁當場流淚認罪，強調並無惡意，目前仍在偵訊中，將以恐嚇罪函送花蓮地檢署。

前代理縣長蔡碧仲上月22日收到一封自花蓮玉里鎮寄出的4頁手寫書信，自稱「蔡除種」的男子信中內容批評蔡碧仲「惡毒又殘忍」，並恐嚇「我已掌握你的家人、老婆、孩子等底細，只要拉徐榛蔚下來，我絕不留情，絕對不人道的殺您，也要給您難堪、家庭破碎的刑場類似」，強調「信不信由您，這是您自己逼自己的後果，殺你其實跟殺豬有什麼二樣，等著瞧吧！」

花蓮縣警局獲報後成立專案小組，經10天調查，掌握確實證據後，今持搜索票登門逮人。花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛指出，在那姓民眾家中找到經由信件郵戳、郵票、信紙逐一清查，過濾出信件為玉里鎮寄出，調閱監視器後，鎖定住在卓溪鄉的那姓男子。

韓修愛指出，今中午持搜索票進入卓男家中，發現相同信紙，那男當場認罪，表明僅是現時政治不滿，當天看完新聞後，隨手拿信紙寫下不滿，經調查那男並政黨傾向，無加入任何黨派，訊問後將依恐嚇罪函送花蓮地檢署。據了解，那姓男子多年前曾在玉里鎮公所擔任清潔工，已退休多年，與妻子同住，務農扶養1名孫女，生活並不算富裕。

(中時 )