〈鑼聲若響〉是他作曲！許石百歲冥誕展邀你憶民歌

2019年01月11日 17:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一首歌曲，傳達是一個世代的情感、凝結眾人的心！鳳飛飛、陳昇都曾唱過的〈鑼聲若響〉至今仍是許多人的最愛。但你可知這首名曲的作曲人是誰？國立傳統藝術中心所屬台灣音樂館於今(11日)舉辦「民歌與流行的追想—夜半歌聲聽許石」紀念特展開幕記者會，紀念以創作〈安平追想曲〉與〈鑼聲若響〉等歌曲聞名的作曲家許石百歲冥誕，展期自即日起至9月30日止，地點在台灣戲曲中心台灣音樂館3樓特展室。

許石1919年出生於台南，後留學日本，1946年返台後，即以〈南都之夜〉聞名全台，成為當時最紅的歌曲，為台語流行歌曲奠定深厚的基礎。然而他在音樂舞台上發光發熱的一生，卻於1980年過世後，鮮為人知。2019年適逢許石百歲冥誕，國立傳統藝術中心所屬台灣音樂館以「民歌與流行的追想—夜半歌聲聽許石」為題辦理紀念特展系列活動，其中包括三場主題講座及一場世代之聲紀念音樂會。

展覽以「故鄉台南我的家」、「民歌採集聽風情」與「舞台巡迴展魅力」三大主題，展示許石《台灣鄉土交響曲》原版唱片、樂譜手稿、唱片盤帶。

許石一生有以下幾件首創之舉—他是台灣第一位將音樂結合部落觀光的音樂人，與烏來清流園進行深度音樂表演合作；同時，許石在推廣原住民音樂上不遺餘力，幫助他的學生朱豔華出版唱片，而朱女士是台灣第一位灌錄唱片的原住民歌手。

此外，很重要的，許石是戰後採集民歌的先驅之一，他費時18年走遍全台採集各族群音樂，將這些民歌委以文人填詞後，以流行歌曲的形式推廣，並成立唱片公司將這些音樂加以出版，一條龍式的建構音樂產業的生態鏈，都是出於他對台灣本土音樂的熱愛，盼這些美妙的樂音能流傳與傳承於世，對早期台灣流行音樂發展具有極大的影響及貢獻。

(中時電子報)