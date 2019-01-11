中時晚間快報》蘇貞昌接任閣揆 藍直言將產生信任危機

2019年01月11日 17:57 中時電子報 綜合報導

◎蘇貞昌接任閣揆 藍直言將產生信任危機

行政院長賴清德今率內閣團隊總辭，總統蔡英文也召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆。國民黨則直言，對於有「誠信問題」的行政院長，人民很容易會產生「信任」危機，因為不知道哪個政策何時就會轉彎了，呼籲蘇首要任務不是找人才，而是先贏得人民信任，徵詢閣員人選時，也必須放棄派系與政黨利益，時刻記得人民福祉為先，拚經濟重於拚選舉。

◎大學校長會議 20來首次沒正副總統出席

20年來首次沒有正副總統參加大學校長會議！實踐大學校長陳振貴表示，自從陳水扁總統以來，每年大學校長會議幾乎都會有總統或副總統與會，有的只來致詞拍照，有的會參加座談，馬總統則是全程參加，但這次正副總統皆未參加；龍華科大校長葛自祥說，「政府愈來愈不重視高等教育」。

◎川普赴美墨邊境視察 批民主黨比陸更難搞

美國聯邦政府因邊境築牆預算爭議，已經局部停擺近三周。川普總統10日赴美墨邊境視察，行前拿陸美貿易談判與美國聯邦政府停擺相提並論，指在築牆預算上強硬的民主黨國會領袖，比大陸還要難搞。他其後宣布，取消前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的計劃。副總統彭斯則表示，川普可以改變法律，向國內非法移民兒童提供庇護，但相關討論必須在國會同意建牆後才能進行。

◎安心亞熱吻假肯尼 火辣調情沒在怕

安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉，她拍攝MV持續展現「ㄎㄧㄤ」時尚，連換3套服裝造型，更換上超激熱褲，率領舞者盡情飆舞，她在拍攝現場玩性大發，不但整個人貼在牆上拍照，甚至搞怪地掛在窗台，還大方與假人男模互動熱吻，對於跟「假肯尼」調情顯得老神在在，一點也不扭捏。

(中時電子報)