墾丁歇業民宿 淪詐騙集團豪華機房

2019年01月11日 18:10 中時 盧金足

專案小組發動搜索查獲以陳嫌為首之詐騙集團等27人，並查扣犯案用之筆記型電腦、手機、現金9萬多元、未使用SIM卡30張、已使用SIM卡8張、K他命21包、K盤等贓證物。（盧金足攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心11日下午宣布偵破以陳姓主嫌為首的等27人，涉嫌組成詐騙集團跨海行騙大陸及美加華人，獲警政署表揚。（警方提供）

詐騙集團租下國境之南墾丁的豪華民宿，外面的景觀宜人，但詐騙集團採軍事管理，擅自外出即遭體罰。（警方提供）

刑事警察局中部打擊犯罪中心11日下午宣布偵破以陳姓主嫌為首的等27人，涉嫌組成詐騙集團跨海行騙大陸及美加華人，詐騙成員誆稱被害人到大陸旅遊時，因涉金融洗錢犯罪，需監管帳號騙被害人匯款，還以一天一萬一千元承租整棟豪宅式渡假旅館，機房成員集中式軍事化管理，若有成員未經同意走出大門，即會遭伏地挺身及交互蹲跳等體罰，以一次十五到廿天移動詐騙手法，初估被害人受騙金額近千萬元。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊副大隊長謝有筆表示，刑事警察局偵六大隊接獲民眾檢舉指出，以陳嫌為首的詐騙集團於國內四處流竄運作，報請台中地檢署指揮偵辦，還有屏東縣警察局、高雄市政府警察局、台中市政府警察局及嘉義市政府警察局共同偵辦，調查該集團詐騙手法，隨機撥打電話給居住於美、加地區的華人進行詐騙。

謝有筆指出，詐騙成員還設計三種劇本，一線假冒銀行客服人員、二線假冒國際刑警隊公安、三線假冒檢察官，誆稱被害人因涉金融洗錢犯罪，需監管帳號騙被害人匯款。

居住在美加的華人，怎會成為詐騙集團的肥羊？警方調查，詐騙集團先透過大陸地區購得美國與加拿大地區華僑，到大陸地區旅遊消費過程當中，信用卡簽帳留下的資料外洩，變成詐騙集團詐騙對象。

警方查獲的嫌犯中，其中五十三歲徐女為二房東，以一個六萬元包下整棟歇業的民宿，再以一天一萬一千元出租給該詐騙集團，該集團開拔到台灣最南端墾丁承租獨棟豪華民宿作為詐騙機房據點，因為出入只有一條道路，監控進出人車。

由於詐騙是美加地區，詐騙集團順應時差，白天睡覺，晚上先辦烤肉趴，吃完飯後，晚上十點開始上班，隔天到早上凌晨四點，警方昨天下午攻堅時，有的在睡覺有的在玩電腦遊戲，此外查獲毒品，其中近一半成員可能為提神都有拉K。

警方經蒐證數月，10日專案小組發動搜索查獲以陳嫌為首之詐騙集團等27人，並查扣犯案用之筆記型電腦、手機、現金9萬多元、未使用SIM卡30張、已使用SIM卡8張、K他命21包、K盤等贓證物。

警方強調，警政署為維護人民財產安全，全力打擊詐欺犯罪，已獲具體成效，未來將持續加強打擊力道，並再次提醒社會大眾，歹徒詐騙方式不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有任何問題，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方發現該詐騙集團吸收成員，多透過電腦網路上各類社群團體以「高薪低工時」應徵工作廣告招募、遊說成員加入，提醒學生族群，寒假將屆，打工求職應提高警覺，詳細查證

，切勿貪圖高薪誘惑，加入詐欺集團成為詐欺共犯，以身試法。

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(中時 )