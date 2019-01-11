醫生尪高中愛上她 貴婦奈奈20年姊弟戀：沒那麼常做愛了

2019年01月11日 18:05 中時電子報 吳玫穎

20190110中天新聞 受高人指點！ 貴婦奈奈「難民申請」藏玄機

貴婦奈奈。(本報系資料照)

網紅貴婦奈奈(本名蘇陳端)與醫生老公黃博健開設醫美診所，最後卻惡性倒閉捲款10億潛逃，一家人目前已從美國順利入境至加拿大。她多年前受訪內容也被翻出，15歲開始談戀愛的她，24歲遇到了一位高中生、也就是她現在的醫生老公黃博健，姐弟戀交往第11年時，貴婦奈奈坦言因體力關係，「沒有那麼常常做愛了」。

貴婦奈奈多年前接受PChome專訪文章被翻出，內容是在分享與小男友黃博建交往11年來的心路歷程，一開始還是高中生的黃博建因為與貴婦奈奈的堂弟來躲雨，兩人因此認識，黃博建被她一雙美腿吸引，而貴婦奈奈則因為與對方互通電話，聊出感情。

這段姊弟戀交往多年，感情彌堅不變，被問怎麼辦到的？貴婦奈奈說：「我喜歡在家逗他玩，親密的舉動會營造快樂的氣氛。在身材上我們也都努力的維持著，總是讓彼此看到最好的一面。」

同時她也坦言因為工作原因，兩人時間無法配合，體力也不如從前，「所以我們就沒有那麼常常做愛了。」不過貴婦奈奈強調與另一半是心靈伴侶，有時間就會盡量安排國外旅遊，「那就是我們親密的最好時刻，不必擔心生活上的一些瑣事，或者有家事要整理。現在在乎的是做愛的質感而不是頻率。」

(中時電子報)