台灣優質香蕉 成功感動日本學童味蕾

2019年01月11日 18:04 中時 廖德修

台灣香蕉獲得東海小學校的學生、家長和與會長官一致讚賞。（圖／農委會提供）

為了推廣台灣香蕉給日本民眾，拓展新海外客源；農糧署於本月8日在日本三重縣志摩市立東海小學舉辦致贈台蕉活動，並於11日讓日本學童分享台灣優質香蕉，成功擄獲學生的味蕾。品嘗後學童們紛紛表示，跟以前吃的香蕉品質及風味不一樣，可說是又香又甜又好吃！

農糧署說，台灣位於香蕉可供經濟生產的最北端，蕉農利用日照長短及日夜溫度差異培育香蕉，抽穗後掛果期達2.5至4個月。生產的香蕉肉質細緻、香味濃郁，品質優於東南亞或南美洲熱帶地區的香蕉，因後兩者掛果期約2個月，屬平地香蕉。日本位於溫帶，無法經濟栽種熱帶水果，如香蕉、鳳梨及荔枝等，每年皆自大陸、菲律賓、泰國及厄瓜多等國輸入。

為計畫性培養日本學童對台蕉的喜愛，農糧署2016年透過靜岡縣御殿場市，採購台灣香蕉供應日本學童午餐水果。2017年於東京武藏野調理學校舉辦甜點比賽，向媒體、通路業者及餐飲業者廣宣以台蕉製成甜品的特色。

2018年拓展至富山縣、石川縣與靜岡縣中小學團膳及靜岡鐵道超市、大阪屋超市連鎖店等新通路，並由農糧署長胡忠一與富山縣日台親善協會洽簽台蕉輸往富山縣備忘錄。

為了讓三重縣的學生能在營養午餐中吃到台灣香蕉，這次特別採購雲林縣具產銷履歷冬蕉，除了口感細緻香味濃郁，每根香蕉皆可追溯自生產蕉農，整個生產過程完全揭露，品質、衛生及安全更具有保障。

農糧署表示，學童天真無邪，吃下香蕉的感受就是最直接真實的反映，這次活動中很多學生都說臺灣香蕉是世界上最香Ｑ甜，也是第1次吃到那麼美味的香蕉。

(中時 )