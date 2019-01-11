台灣品牌團隊計畫 唐美雲歌仔戲團首度入選

2019年01月11日 18:04 中時 趙靜瑜

文化部公布入選108年度「台灣品牌團隊計畫」補助名單，包含財團法人雲門文化藝術基金會、財團法人擊樂文教基金會、紙風車劇團、財團法人優人文化藝術基金會、明華園戲劇團、唐美雲歌仔戲團等6個表演藝術團隊，總補助金額共計新台幣1億100萬元。

文化部表示，台灣擁有多元的文化、多樣的藝術，每一個台灣品牌團隊都是台灣之光，代表國家的藝文品牌，台灣藝術家不僅追求卓越走向國際舞台，也扎根於在地的土地上。國家表演藝術中心北中南三館到位，加上各地方藝文場館軟硬體升級、軟體轉型，將全方位帶動台灣北、中、南、東、離島等區域文化發展，落實文化平權。不論是台灣品牌團隊、國藝會扶植團隊，還是縣市傑出團隊，都讓表演藝術成為民眾生活的養分，為藝文空間帶進靈魂，發揮藝文公共性能量。

文化部表示，推動台灣品牌團隊計畫今年邁入第7年，每年透過評鑑及評審機制，評選出台灣品牌團隊。108年度的台灣品牌團隊計畫，以國家整體文化政策的高度，重新定位台灣品牌團隊計畫的宗旨，以公共體系的支持，協助專業演藝團隊永續經營，發揮藝文扎根的文化影響力並回饋社會，創造品牌形象，促進國際交流合作。

108年度核定補助財團法人雲門文化藝術基金會3,900萬元、財團法人擊樂文教基金會1,600萬元、紙風車劇團1,550萬元、財團法人優人文化藝術基金會1,100萬元、明華園戲劇團1,000萬元，及首次入選的唐美雲歌仔戲團950萬元。

(中時 )