金正恩訪中解謎！北韓想加入一帶一路 獲陸投資

2019年01月11日 18:06 中時電子報 楊幼蘭

習金會

北韓在致力發展經濟之際，迫不及待想獲得外國投資，尤其是基礎建設資金。

據CNBC新聞網11日報導，「控制風險」（Control Risks）顧問公司資深合夥人查莫洛（Dane Chamorro）指出，北韓很想成為一帶一路計畫的一部份。

儘管北京或許對這構想採開放態度，但專家說，近期內它不太可能讓平壤加入一帶一路成員國。

北韓最高領導人金正恩本周訪問中國大陸，和中共中央總書記、國家主席習近平會談，重心很可能放在兩國的經濟關係、核會談，還有金正恩與美國總統川普舉行第二次峰會等一系列議題上。然而，有一個攸關北韓未來，但並未公開討論的重大議題，就是平壤加入一帶一路成員國的可能性。

而北京一帶一路計畫的目標，是要從陸路與海路，連結橫跨歐、亞、非洲與中東超過60個國家。由於聯合國制裁，衝擊當地經濟，北韓迫切想要外國投資。許多人認為，金正恩近一年來致力和國際社會接觸的主因，就在於此。

政治觀察家說，既然金正恩在核技術上已獲得重大進展，接下來就可以專注另一個主要政策目標，也就是經濟發展。然而，要做到這點，平壤需要富鄰的協助。設於首爾的獨立網站「北韓新聞」（NK News）引述北韓外貿部的資料說，平壤正尋求超過770萬美元（近2.4億台幣）的投資。

而要滿足這些需求，習的一帶一路計畫正提供了理想答案。長久以來，中國大陸一直是北韓最大的貿易夥伴。查莫洛說，平壤正等待北京邀它加入，這樣北韓就能在建設鐵路連線，港口和其他設施上獲得協助。

事實上，北京似乎也很想要平壤加入。早在2017一帶一路峰會時，北京就曾邀請北韓代表團參加。可是美國國務院前官員大場敏太郎說，平壤仍受到制裁，現在邀請北韓加入，可能麻煩大於價值。

(中時電子報)