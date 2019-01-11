自責打太差 莫瑞願賠粉絲澳網門票

莫瑞在記者會含淚宣布因傷痛難忍，可能於今年引退，甚至害怕澳網會是他生涯最後一個大賽。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「英國希望」莫瑞（Andy Murray）驚爆可能在今年封拍，其實莫瑞不是不能打了，只是臀傷痛楚難忍，而且也回不到他以前的高水準。對於上周在表演賽遭喬柯維奇（Novak Djokovic）痛宰，莫瑞也耿耿於懷，還到一位粉絲的IG留言致歉，願意贈送自己澳網首輪的比賽門票作為補償。

網球四天王時代結束！莫瑞宣布今年退休

擊退昔日搭檔 詹家姊妹再進決賽爭今年首冠

「很抱歉我不能讓比賽打得更有看頭，感謝您的支持…」莫瑞在IG上回覆說：「如果您願意在下周一或周二來看我的比賽，我會準備一張門票給您。」

莫瑞在那場表演賽只從喬帥手中拿到兩局，甚至無法完成比賽，在1比6、1比4落後時草草結束。儘管他對自己的表現非常失望與不滿，但對這位在IG發文的青少女粉絲珂兒摩根（Jordyn Kollmorgen）來說，當天能親眼看到偶像出賽，對她已是無比的鼓舞。

「今天終於能親眼看到最愛的網球偶像，我到現在還無法置信，」珂兒摩根說：「如果不是安迪（莫瑞名），我可能還坐在家裡跟老媽抱怨，她怎麼會想看這麼『無聊』的運動。是他讓我見到其實網球其實可以這麼精彩，我打從心底感謝他。」

莫瑞將在澳網男單首輪遭遇第22種子、西班牙好手阿古（Roberto Bautista Agut），被認為是場硬仗。莫瑞動過臀部手術後，去年只參加6項賽事，11日更忍痛宣布可能在今年退休，讓外界更加關注他在本屆澳網能走多遠。

(中時電子報)

擊退昔日搭檔 詹家姊妹再進決賽… SBL》這是世大運場地？天母體育…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。