自責打太差 莫瑞願賠粉絲澳網門票

「英國希望」莫瑞（Andy Murray）驚爆可能在今年封拍，其實莫瑞不是不能打了，只是臀傷痛楚難忍，而且也回不到他以前的高水準。對於上周在表演賽遭喬柯維奇（Novak Djokovic）痛宰，莫瑞也耿耿於懷，還到一位粉絲的IG留言致歉，願意贈送自己澳網首輪的比賽門票作為補償。
「很抱歉我不能讓比賽打得更有看頭，感謝您的支持…」莫瑞在IG上回覆說：「如果您願意在下周一或周二來看我的比賽，我會準備一張門票給您。」
莫瑞在那場表演賽只從喬帥手中拿到兩局，甚至無法完成比賽，在1比6、1比4落後時草草結束。儘管他對自己的表現非常失望與不滿，但對這位在IG發文的青少女粉絲珂兒摩根（Jordyn Kollmorgen）來說，當天能親眼看到偶像出賽，對她已是無比的鼓舞。
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Still in absolute shock that I finally got to see the man behind my love for tennis in action today. If it wasn’t for Andy, I’d still be sitting at home questioning mum on how she could possibly watch a sport that is so “boring”. It was Muzza that showed me just how entertaining tennis really could be and for that I thank him with my whole heart.
「今天終於能親眼看到最愛的網球偶像，我到現在還無法置信，」珂兒摩根說：「如果不是安迪（莫瑞名），我可能還坐在家裡跟老媽抱怨，她怎麼會想看這麼『無聊』的運動。是他讓我見到其實網球其實可以這麼精彩，我打從心底感謝他。」
莫瑞將在澳網男單首輪遭遇第22種子、西班牙好手阿古（Roberto Bautista Agut），被認為是場硬仗。莫瑞動過臀部手術後，去年只參加6項賽事，11日更忍痛宣布可能在今年退休，讓外界更加關注他在本屆澳網能走多遠。
(中時電子報)