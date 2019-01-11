自責打太差 莫瑞願賠粉絲澳網門票

2019年01月11日 18:09 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「英國希望」莫瑞（Andy Murray）驚爆可能在今年封拍，其實莫瑞不是不能打了，只是臀傷痛楚難忍，而且也回不到他以前的高水準。對於上周在表演賽遭喬柯維奇（Novak Djokovic）痛宰，莫瑞也耿耿於懷，還到一位粉絲的IG留言致歉，願意贈送自己澳網首輪的比賽門票作為補償。

「很抱歉我不能讓比賽打得更有看頭，感謝您的支持…」莫瑞在IG上回覆說：「如果您願意在下周一或周二來看我的比賽，我會準備一張門票給您。」

莫瑞在那場表演賽只從喬帥手中拿到兩局，甚至無法完成比賽，在1比6、1比4落後時草草結束。儘管他對自己的表現非常失望與不滿，但對這位在IG發文的青少女粉絲珂兒摩根（Jordyn Kollmorgen）來說，當天能親眼看到偶像出賽，對她已是無比的鼓舞。

「今天終於能親眼看到最愛的網球偶像，我到現在還無法置信，」珂兒摩根說：「如果不是安迪（莫瑞名），我可能還坐在家裡跟老媽抱怨，她怎麼會想看這麼『無聊』的運動。是他讓我見到其實網球其實可以這麼精彩，我打從心底感謝他。」

莫瑞將在澳網男單首輪遭遇第22種子、西班牙好手阿古（Roberto Bautista Agut），被認為是場硬仗。莫瑞動過臀部手術後，去年只參加6項賽事，11日更忍痛宣布可能在今年退休，讓外界更加關注他在本屆澳網能走多遠。

(中時電子報)