驚！糞竟是許多疾病的救星 他吞便便膠囊恢復健康

2019年01月11日 18:31 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

我們聽過器官移植，甚至臉部移植，但是糞便移植？聽起來很噁，但醫學界發現，健康人的糞便，真的可以救命，堪稱「黃金戰士」。

一名5歲男童日前因為誤食強鹼，導致腸胃道感染，使用抗生素治療無效後，產生嚴重腹瀉、無法進食，被診斷為困難梭菌感染。

困難梭菌超難搞 一染上就拉不停還恐致命

每個人體內都可能有少量困難梭菌，在生病或使用抗生素情況下，腸內菌相失衡，困難梭菌大量繁殖產生毒素而致病。

且因它而起的腸炎，會嘔吐、嚴重腹瀉、腹痛、發燒、脫水，重則腸阻塞、休克，嚴重致命。後來醫生萃取男童哥哥的健康糞便，用大腸鏡送入弟弟的腸內，健康的微生物群開始在男童腸內成長，兩星期後，已經成功長出豐富完整的菌叢。這是林口長庚紀念醫院完成台灣首例兒童糞便移植的成功案例。

糞便移植的正式名稱是，腸道微菌叢植入（Fecal microbiota transplant，簡稱FMT）。

鏡頭轉到澳洲，2018年夏天某個週五，北阿德雷得（Adelaide）65歲居民克利珀（Suzy Klepper）上午還好好的，下午突然因為消化道系統問題住進醫院，症狀非常嚴重，醫生考慮要為他做迴腸造口術或切除結腸，用一個袋子（造口）取代。

「那場病真像一場噩夢，一天拉肚子15、16次，」克利珀如今回想起來還心有餘悸，不斷拉肚子，「完全無法控制，讓我覺得很沒有尊嚴，我很愛游泳跟划船，這種病嚴重影響到我的生活。」

當皇家阿德雷德醫院的醫療人員建議他做FMT，他立刻就同意了。「老實說，這還滿厲害的，不到24小時，拉肚子的次數減少了一半，發炎指數也下降了一半；48小時後，就完全不再拉肚子了，」克利珀說。他不只免去做重大手術，甚至認為FMT減緩了他的關節炎，還改善了免疫系統。

糞便移植成功率逾九成 台灣也納入常規治療

澳洲腸胃病學家、阿德雷德醫學院安德魯斯（Jane Andrews）教授指出，糞便移植的成功率高達九成以上。

以往這類難纏的腸道發炎問題，僅能使用更多抗生素，結果腸道環境更加惡化，患者長期為腹瀉所苦，無法出門，痛苦不堪。

根據《新英格蘭期刊（The New England Journal of Medicine）》的研究顯示，FMT對困難梭菌引起的腸道發炎，治癒率可達到93％，目前美、英、荷蘭、澳洲等國已納入常規療法。

美國國家衛生研究院（NIH）與美國胃腸病協會（AGA）更在2018年聯手合作，啟動史上最大規模糞便移植計劃，預計將蒐集4000名接受FMT的患者，進行長達10年的大規模追蹤研究，理解FMT的中長期效果。

衛生福利部也於2018年9月公告將FMT納入常規治療，只要是「反覆性或常規治療無效的困難梭菌感染病人」，並符合相關設備、技術及資格，均可使用FMT。

不過，FMT也可能把會引起疾病的微生物一併移植到體內。根據英國國家廣播公司（BBC）報導，2015年有一名婦女移植女兒的糞便後，體重增加16公斤，成為肥胖症。

「有點像輸血，使用捐贈者的糞便要很小心，要注意有沒有給病人放進去不該放的東西，」台大醫學院副院長倪衍玄認為應該把真正有用的部分弄得更清楚，精確分離出來，減少其他副作用。

FMT可否廣泛運用在疾病治療上，需要更多臨床試驗證明。比利時紀錄片《該屎的抗生素》中，一位記者的親身試驗，值得參考。

年青力壯的比利時公共電視紀者彼德‧柏思（Peter Brems），為了測試抗生素對腸道的破壞是否有機會恢復，大膽測試連續吃7天的廣效型抗生素。結果發現，腸內菌叢全部死光光，還好吞抗生素前他已先取出自己的糞便，萃取成膠囊。後來，他當著鏡頭一次吞下大把糞便膠囊，很快地，貧瘠腸內菌叢又恢復往日的繁盛樣貌。他說，吞食糞便膠囊沒有想像中可怕，反倒是吃抗生素讓他老覺得肚子不舒服。「身體對我來說是神聖地，要好好保護它，而不是摧毀它，」他說。

好好呵護你體內的細菌，因為有一天，它可能成為你或他人的救命恩人。

(中時電子報)