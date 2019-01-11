扛父母弟弟孑然一生 8旬獨居翁圍爐落淚

2019年01月11日 18:28 中時 蔡依珍

年逾8旬的黃爺爺孑然一生，華山基金會11日提前為他整理家園、貼春聯、慶圍爐，還邀老朋友共享，場面溫馨熱鬧，讓黃爺爺眼眶泛淚，直讚：「有錢也買不到！」（蔡依珍攝）

黃爺爺看到澎湃上菜，開心之情溢於言表。（蔡依珍攝）

華山基金會還送上金豬。（蔡依珍攝）

葡萄王企業一口氣捐贈30萬元，除了響應年菜捐贈，還認捐10位平鎮獨居長輩1年份服務費，獲頒「守護大天使」。（蔡依珍攝）

目前募捐還差4成，呼籲大家響應每份600元認助孤老的年夜菜。（蔡依珍攝）

年逾8旬的黃爺爺孑然一生，華山基金會11日提前為他整理家園、貼春聯、慶圍爐，還邀老朋友共享，場面溫馨熱鬧，讓黃爺爺眼眶泛淚，直讚：「有錢也買不到！」

黃爺爺有8個兄弟姊妹，自小清貧，身為長子，早早就出社會靠蓋房子維生，但小弟腎臟病逝、姊妹陸續出嫁，他擔起照顧父母重擔，錯失結為良緣機會，唯一的弟弟又因情緒控管有問題，不時對老父母施暴，他1人養4人，扮演中間橋梁，靠著年輕時打拼的本錢，向老警察購入桃園大廟附近的老宿舍，遮風避雨。

但隨著年紀增長、工作越發難尋，還幾度碰上不景氣、老闆跑路，他一路苦撐，直到10餘年前父母和弟弟相繼去世，黃爺爺孑然一生，靠低收入補助過活，連年都獨自一人吃飯，總食不下嚥。

服務黃爺爺10年的華山基金會，11日提前為黃爺爺慶過年，在旭冬暖心協會和葡萄王企業幫忙下，大家挽起衣袖細心打掃家園，大夥忙完更一起坐在圓桌吃飯提前圍爐，讓總和祖先牌位一起用膳的黃爺爺眼眶泛淚，感動說：「大家都變我的孫子了！」

華山基金會桃園市站長高昀琪說，全桃園約服務1010位獨居長者，近年經濟不景氣、年輕人口外移，不再限定失依的長輩，遭兒女棄置不顧的邊緣長輩增加約3成，基金會連年和人安、創世合作舉辦寒士尾牙，讓獨居長輩感受愛，目前募捐還差4成，呼籲大家響應每份600元認助孤老的年夜菜，更希望大家長期支持，認助每月1250元的孤老服務經費。

(中時 )