等了40年 嘉義縣貨物轉運中心今動土

2019年01月11日 18:28 中時 張亦惠

嘉義縣第1個自辦重劃經歷40年11日縣長翁章梁、立委蔡易餘、太保市長黃榮利等人主持祈福開工動土典禮，宣告嘉義交流道附近特定區「貨物轉運中心」全面啟動。此特定重劃案在1977年時就公告實施，2016年時拿到核可，未來可望為太保帶來新的發展契機。

貨物轉運中心區位於嘉義縣太保市，鄰近國道1號嘉義交流道，面積約28.33公頃，也是第一個由嘉義縣政府當開發主體的公辦市地重劃開案。位於隔壁的嘉義市貨轉中心也在2017年底動工。

翁章梁指出，此特定重劃案在1977年時就公告實施，經過立委蔡易餘、前嘉義市長涂醒哲及太保市長黃榮利的努力，在2016年時拿到核可，等了40年終於可以動土。

蔡易餘說，過去大家總是說嘉義市是蛋黃區，嘉義縣是蛋白區，這次「讓蛋黃流向蛋白」，完工後此重劃區會成為嘉義縣市發展核心地帶。

翁章梁強調，此重劃區鄰近魚市場及果菜市場，可透過便利的交通網絡，提供交易、輸送、銷售等服務，除可提供就業機會外，還可帶動區域經濟發展。

嘉義縣政府向財政部地方建設基金申請貸款費用，包括工程費用、重劃費用及貸款利息共約6.94億元。重劃區內規畫公園、停車場、新闢道路等公共設施10.33公頃，且配合區域排水需求規畫2.06公頃公園兼滯洪池，預計明年8月完工。

(中時 )