障礙者也有性 陳昭如寫手天使獲獎

2019年01月11日 18:28 中時 許文貞

當日本身障者、《五體不滿足》作者乙武洋匡劈腿的新聞，三年前在社會引起熱議，許多人評論的重點，卻是大罵他「下體不滿足」，甚至批評「沒有腿也能劈腿，沒有手也能把妹」。這讓作家陳昭如無法理解，「生理殘缺分明只是客觀的存在，但隨之而來的污名，卻讓障礙的肉身成為罪惡化身。外界對障礙者的性淪為窺探、獵奇，更讓他們的慾望被蓄意貶抑、踐踏了。」

曾於媒體任職、關注障礙者議題的陳昭如，近年陸續採訪智能障礙、輪椅族、聽障、視障等族群，發現障礙者如同一般人，都有性的需求，但不是被旁人忽略，就是被刻意壓抑。著作《幽黯國度：障礙者的愛與性》，今（11）日獲台北國際書展大獎肯定。

對於得獎，陳昭如感慨表示，障礙者權益本來就是沒什麼人在意的問題，特別是和性有關，「我有一個小小的心願，如果這本書的得獎，能讓直立人有更多理解，就是我書寫的重要目的。」

陳昭如的疑惑來自多年前關於聽障學校性侵案件的採訪，「我發現當時大家有兩種極端反應：一是『障礙者怎麼可能會需要性？』二是『障礙者本來就是這麼亂七八糟，沒什麼好驚訝』。這兩個很極端的想法，卻都是對障礙者的錯誤想像。」

陳昭如表示，她認識各個障別的人，「障礙者其實不喜歡被標籤化，他們都跟我沒有什麼不一樣，但為何大家這麼不了解障礙者，甚至以為他們沒有性？」

書中也採訪提供障礙者免費性服務的團體「手天使」，創辦人Vincent是一位輪椅族同志。陳昭如表示，「手天使提供的不只是打手槍、滿足性慾的生理服務，而是要讓更多人明白障礙者的需求，才能擁有身而為人的尊嚴。」

很多人會問陳昭如，為何這些障礙者願意告訴她自己的故事？「所有的採訪都一樣，很多時候弱勢的受害的人是很願意講的，問題是大部分的人沒有準備好要聽。只要我願意聽，對方會知道，也就願意說了。」

陳昭如表示，「有幾位障礙者告訴我，他們之所以願意跟我聊，是因為我沒有把他們當作障礙者，我會直接表達我的想法，不因他們是障礙者而特別同情，我對他們不見外，更不會特別『保護』他們，因為這個世界就是這麼殘酷。」

(中時 )