異國風情祕境大村鄉 2000坪落羽松開始轉紅黃

2019年01月11日 18:28 中時 謝瓊雲

落羽松林逐漸隨季節轉色，平日也吸引遊客前來拍照。（謝瓊雲攝）

落羽松林一旁的休耕稻田開滿油菜花，吸引粉蝶爆量繁殖。（謝瓊雲攝）

落羽松近日已開始由綠轉紅、轉黃，別有另種風情。（謝瓊雲攝）

大片的落羽松祕境一旁的休耕稻田，在一期稻作春耕插秧後，與水田相輝映的景色更是美麗如畫。（謝瓊雲攝）

大村鄉大橋村石笱排水旁有一處占地2000坪的落羽松祕境，廣植600棵落羽松，每到冬末初春，整片松林逐漸轉黃轉綠，吸引不少外地民眾前來探訪，園主表示歡迎民眾入內參觀、拍照打卡，攝影玩家則提醒，別只顧著拍照，小心地面的氣根，以免慘遭絆倒。

大村落羽松祕境，位於大村鄉與花壇交界附近稻田，因屬於私人園藝區，且不在知名觀光地區內，過去鮮少人知，近年大橋社區發展協會辦活動帶動農村觀光，才讓許多人意外發現舉辦舉辦風箏節活動的稻田旁，竟有這一大片美不勝收的落羽松林。

落羽松林近年在網友們口耳相傳下，逐漸在網上累積不小名氣，還有熱心網友設定打卡點與GPS導航位置，方便外地遊客們按圖索驥前來；近日落羽松樹林逐漸由綠轉黃、轉紅，加上兩旁休耕農田上種滿油菜花，吸引大量粉蝶繁殖，平日午後已吸引許多遊客前來探訪。

目前落羽松顏色已開始由綠轉成紅、黃色，預計春節期間景色更美，尤其是整片紅黃相姦的落羽松林，與春耕後插秧的水田相輝映，充滿異國風情。

大橋社區發展協會理事賴煥桀說，這片落羽松祕境就在石笱排水抽水站旁，附近還有知名的平和村雙心池塘、歐洲莊園風格的進昌咖啡館，若想來一探究竟，不妨可先到慈鳳宮拜媽祖，到旁邊的大路畔柑仔店走走，再沿排水溝旁產業道路往北步行1公里即可抵達。

(中時 )