公務員抗議要薪水 川普反稱關門「需多久就多久」

上百名被迫放無薪假的聯邦政府雇員前往白宮抗議「要薪水」、「我們要工作」。（美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普堅持要獲得築牆經費但兩黨無共識，造成聯邦政府部分停擺僵局進入第20天，恐創下史上停擺最久紀錄。眼見拿不到薪水、上百名被迫放無薪假的聯邦政府雇員前往白宮抗議「要薪水」；但面對於需要多久才會恢復政府運作，川普則強硬回應「需要多久就多久」，鐵了心要這筆預算。

上百名被迫放無薪假的聯邦政府雇員前往白宮抗議「要薪水」、「我們要工作」。

根據路透社報導，由不同政府機構組成的示威遊行，從國內最大工會組織─勞聯產聯（AFL-CIO）總部開始走到白宮前面，抗議人士在低溫寒冬中大聲吶喊：「停止政府關門！」他們還舉著寫有「川普：結束政府關門」和「不是罷工，我們想要工作」的標語。

美政府停擺導致發不出薪水，不僅讓許多公務員大喊吃不消，更讓特勤單位只靠現有資源苦撐。一名美國環境保護署科學家表示，如果政府持續關門下去，勢必被迫挪用自己退休金養自己。美國聯邦調查局工會（FBIAA）聲明表示，政府停擺情況繼續下去，特勤人員沒支薪情況且資源愈來愈匱乏之下工作，這樣FBI調查工作與人力的維持都造成威脅。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也表示，過去幾次政府停擺時間都相當短，總體上經濟未受影響，但如果停擺狀態延長，我認為數據資料會相當明顯表現出來。

不過，川普先前與民主黨團談判仍無共識，雙方不歡而散，川普還推文「「完全是浪費時間。我說，再見，沒得談了！」。當被詢問可能會政府可能停擺多久時，川普直回「需要多久就停擺多久」，預見短期內公務員仍無法領薪。

(中時電子報)

文章來源：'We want our pay!' furloughed U.S. workers shout at White House

金正恩訪中解謎！北韓想加入一帶… 又一國！華為高層涉嫌間諜案 在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。