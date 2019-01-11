公務員抗議要薪水 川普反稱關門「需多久就多久」

2019年01月11日 18:11 中時電子報 馮英志

美國總統川普堅持要獲得築牆經費但兩黨無共識，造成聯邦政府部分停擺僵局進入第20天，恐創下史上停擺最久紀錄。眼見拿不到薪水、上百名被迫放無薪假的聯邦政府雇員前往白宮抗議「要薪水」；但面對於需要多久才會恢復政府運作，川普則強硬回應「需要多久就多久」，鐵了心要這筆預算。

上百名被迫放無薪假的聯邦政府雇員前往白宮抗議「要薪水」、「我們要工作」。

根據路透社報導，由不同政府機構組成的示威遊行，從國內最大工會組織─勞聯產聯（AFL-CIO）總部開始走到白宮前面，抗議人士在低溫寒冬中大聲吶喊：「停止政府關門！」他們還舉著寫有「川普：結束政府關門」和「不是罷工，我們想要工作」的標語。

美政府停擺導致發不出薪水，不僅讓許多公務員大喊吃不消，更讓特勤單位只靠現有資源苦撐。一名美國環境保護署科學家表示，如果政府持續關門下去，勢必被迫挪用自己退休金養自己。美國聯邦調查局工會（FBIAA）聲明表示，政府停擺情況繼續下去，特勤人員沒支薪情況且資源愈來愈匱乏之下工作，這樣FBI調查工作與人力的維持都造成威脅。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也表示，過去幾次政府停擺時間都相當短，總體上經濟未受影響，但如果停擺狀態延長，我認為數據資料會相當明顯表現出來。

不過，川普先前與民主黨團談判仍無共識，雙方不歡而散，川普還推文「「完全是浪費時間。我說，再見，沒得談了！」。當被詢問可能會政府可能停擺多久時，川普直回「需要多久就停擺多久」，預見短期內公務員仍無法領薪。

(中時電子報)