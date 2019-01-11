SBL》這是世大運場地？天母體育館狀況超多

2019年01月11日 18:21 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

號稱2016年台北世大運籃球場館之一的台北市大天母校區體育館，相隔4年後，本季重新成為SBL例行賽舉辦場地，卻接連傳出離譜故障問題，包含記分板、進攻計時器、24秒籃框燈等設備先後出狀況，也造成不少嚴重困擾。

儘管1年多前才辦完台北世大運，當時也花了不少錢維修，可是這次SBL重回天母，狀況卻從未停過，不僅記分板從一開始來比賽，就出現一邊的球員名單無法正常顯示窘境，就連籃框周圍的24秒進攻時間燈，也只剩半邊正常運作。

更離譜的是，紀錄台人員在10日賽前，也就是相隔快1個月回來天母比賽之後，竟然發現一邊籃架上面的進攻計時器，完全無法正常顯示，昨天2場比賽就在只有一邊看得到24秒進攻時間的詭異情況下打完，這算合格的籃球場地嗎？

結果因為學校買來的這套進攻計時器設備，是從國外買來，根本沒有所謂售後服務，自然找不到品牌廠商來修，中華籃協只好另找相關維修人員，儘管12日下午修了整整快兩小時，最後還是沒修好，也害提前到場的台銀無法熱身。

國內想找合適體育館確實有難度，包含桃園巨蛋(屋頂漏水)、板橋體育館(屋頂漏水與地板破裂)、新竹體育館(新裝水銀燈變成裝飾)等SBL本季打過或將打的場館，也曾發生過不少狀況，看來SBL想要職業化，先搞定場館再說吧！

(中時電子報)