連勝文率「兩岸跨境創業協會」訪韓國瑜趁機招商

「兩岸暨跨境創新創業交流協會(CIEA)」榮譽顧問連勝文（右二）今率團到高雄開會員大會，高市長韓國瑜（右三）親臨祝福。（柯宗緯翻攝）

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高市長韓國瑜趁機會向台下企業家喊話，快點到高雄投資。（柯宗緯翻攝）

連勝文擔任榮譽顧問的「兩岸暨跨境創新創業交流協會(CIEA)」，今（11）日舉行會員大會，首度移師高雄軟體園區舉辦，市長韓國瑜親臨現場與會員交流，韓國瑜期許，透過全球華人創新創業能量注入，可望帶動高雄產業新一波的活力，更不忘把握機會向台下企業家招手到高雄投資。

連勝文今率領旗下160位會員來高雄，參與CIEA會員大會。該協會2018年初成立迄今有近250位創業企業家加入，涵蓋各產業界菁英，致力協助台灣創業者落實創新理念、拓展海外市場、整合跨境資源，提供兩岸發展空間與機會，並經常舉辦產業趨勢的論壇活動。

此次CIEA協會首度出團參訪高雄，看好高雄的發展潛力，未來期盼透過兩岸人脈資源與產業經驗協助高雄的創新創業生態發展，協助更多年輕人來高雄創業。

韓國瑜表示，拚經濟是高市府當前首要任務，他並當場招商，呼籲現場年輕企業家們「來高雄越早，賺得越多」，盼兩岸優質新創企業家能把握機會投資高雄。另外，市府將儘速成立青年局、設置青創基金、扶植新創產業，市府提供友善服務，未來希望透過高雄創業版助業者展翅而飛。

經發局在會中針對高雄投資環境進行簡報，高雄早期以傳統重工業起家，城市風貌與產業型態較單一，近年市府透過港灣改造帶動城市轉型，在大幅提升城市環境之後，接下來最重要的任務在大力推動數位內容、體感科技、會議展覽、Fintech等新興產業，藉以帶動傳統工業的升值與加值，創造更多樣化的就業機會。

(中時 )

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