辦年貨！嘉義縣推超過40項優質年節禮盒

2019年01月11日 18:34 中時 張亦惠

通過產銷履歷、人道飼養與友善畜產驗證三種認證的御正雞肉酥、雞肉丸。（張亦惠）

縣長上菜的是科技養鵝的嘉文生技燻茶鵝。（張亦惠攝）

神農獎得主也是全國十大烏魚子常勝軍林家烏魚子。（張亦惠攝）

嘉義縣政府11日邀集縣內農漁會及優質業者，聯合向消費者推薦嚴選年節好物「年貨暨伴手禮」，共有40組以上的品項，囊括水產、禽畜產、農產、果物等禮盒，縣長翁章梁說，大家以行動支持嘉義農漁產，新年送禮就選嘉義在地的。

嘉義縣內各級農漁會及業者因應過年將至，紛紛推出新春伴手禮組合，縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜和多位鄉鎮市農會總幹事、區漁會代表和業者11日上午舉行聯合行銷記者會，邀請民眾用實際行動支持嘉義縣優質地產。

翁章梁現場試吃全國十大烏魚子常勝軍的林家烏魚子推出的一口吃即食包，大讚方便且不用自己動手就能吃到頂級美味，另外翁章梁也拿起一盒鈜景食品的黃牛滴牛肉精，透露喝這個能有一整天的好活力。

嘉義縣農業處指出，春節前正值烏魚子、茂谷柑、瓜果番茄、洋香瓜等農產盛產季節，烏魚子送禮高貴大方，也是團圓年菜必備食材；茂谷柑過年最應景；溫室栽培的瓜果番茄、洋香瓜，都是外銷很受歡迎的精品，還有布袋鰻、新塭虱目魚、義竹鱸魚、太保有機米、阿里山高山茶、水上蓮藕、大林鵝、御正雞肉、鋐景牛肉等聞名全國的商品。

翁章梁強調，嘉義有得天獨厚的氣候、地形，生產出優質的農漁產品，這次推出超過40項年節好物組合，希望消費者能多多選購嘉義在地的優質好物。

今年年節好物聯合行銷活動嚴選9農1漁會及15家優質業者聯合推薦農漁特產年貨及伴手禮，名單如下：

神農獎得主也是全國十大烏魚子常勝軍「林家烏魚子禮盒」、今年嘉義嚴選烏魚子冠軍的「鴻業一口吃烏魚子禮盒」、最夯的水產零嘴「鴻業蝦酥禮盒」、頂極高貴的「鑫溶烏魚一魚三食禮盒」、新塭虱目魚故鄉的「正鑫水產虱目魚禮盒」、生態養殖達人的「邱家兄弟水產年節禮盒」、通過產銷履歷、人道飼養與友善畜產驗證三種認證的「御正雞肉酥禮盒」、以科技養鵝的「嘉文生技燻茶鵝禮盒」、台灣正港黃牛肉的「鈜景牛肉乾禮盒」、還有知名的竹崎區農會橙市戀人巧克力禮盒、新港黑豆系列禮盒、朴子市農會紅豆湯禮盒、水上鄉農會蓮藕粉、太保有機米禮盒、嘉義縣農會高山茶及蛋捲禮盒、梅山鄉農會高山茶禮盒、六腳鄉農會花生、中埔鄉農會黑木耳禮盒、昕鮮漁場蒲燒鰻禮盒、嘉義區漁會虱目魚酥禮盒、漁業生產合作社砂鍋魚頭禮盒、東晟鯛魚片禮盒、FUN心鮮蝦霸王白蝦禮盒、蝦覓世界醉蝦、崇文冷凍開運年菜禮盒、肉品運銷合作社豬肉鬆禮盒。

(中時 )