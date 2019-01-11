台北看守所辦藝文特展 蝶谷巴特法式拼貼吸睛

台北看守所在國稅局板橋分局一樓大廳舉辦「收容人藝文作品展」。（許哲瑗攝）

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台北看守所在國稅局板橋分局一樓大廳舉辦「收容人藝文作品展」，展出收容人在所內創作的優秀作品，除了油畫作品讓人驚艷，「蝶谷巴特法式拼貼」也相當吸睛，輔導員林明俊表示，看守所定期開設才藝班，聘請專業師資入所教學，歡迎民眾前來歡賞。

林明俊表示，這次展出共20多件優秀創作，展期至3月29日，雖數量不多，但都是收容人在所內參與「美畫人生班」及「蝶谷巴特法式拼貼班」課程，精心創作、獨一無二的作品，希望透過對外展覽，讓收容人間接與社會互動，翻轉冷漠、恐怖的刻板印象，也能增加民眾對更生人的接受程度。

林明俊介紹，所謂「蝶谷巴特法式拼貼」，是將印花紙、餐巾紙以撕、剪、裁、以及彩繪暈染的技方式，將小小的碎片黏貼在鏡子、茶具或時鐘等傢俱上，任何物品都可以當成創作材料，相當有趣，透過獨具巧思的作品，輔導員也可進一步觀察收容人的內在個性和渴望。

國稅局同仁張婉如說，其中一件命名為「笑容」的畫作，讓她印象深刻，畫中的老人手戴寶綠色玉鐲，看似貴氣端莊卻又叼了根煙，臉上淺淺掛著一抹若有似無的微笑，隱約露出些許滄桑感，聽說創作者進華畫到一半時，因表現良好提前出所，不料重返社會後又再次碰毒，二次入所服刑後才終於完成，「真想聽聽他的故事，也想知道畫裡的老人是誰。」

(中時 )

台北看守所在國稅局板橋分局一樓大廳舉辦「收容人藝文作品展」。（許哲瑗攝）
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