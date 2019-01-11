中市南屯國小120年校慶 「千載鯪鯉」揭幕

以南屯意象「鯪鯉」為主題的《千載鯪鯉》公共藝術雕塑作品，11日在南屯國小揭幕。（黃國峰攝）

友善列印
中時
南屯國小《千載鯪鯉》公共藝術雕塑作品，11日揭幕，造型上昂首堅定，從容邁步向上。（黃國峰攝）

台中市南屯國小創校120週年校慶系列活動，以南屯意象「鯪鯉」為主題的《千載鯪鯉》公共藝術雕塑作品，11日於南屯國小隆重揭幕，鑼鼓聲中，全校師生和嘉賓們一同揭開布幕，迎接由著名雕塑家王英信所設計完成的雕塑作品，為校慶活動掀起了另一波的高潮。

120週年校慶籌備會主任委員蕭清杰表示，南屯和鯪鯉有著很深的淵源：早期在犁頭店附近有很多動物棲息，開墾之後，動物紛紛離開，唯有「鯪鯉」留下，犁頭店因而有了「鯪鯉穴」的稱號。鯪鯉會協助農民翻土，使得農作物的收成更好，全身覆有瓦狀鱗片，被視為靈獸。藉由吵醒穿山甲以祈求豐收的「穿木屐躦鯪鯉」民俗活動，也發展成獨特的端午習俗文化活動，於民國97年更獲台中市政府登錄為市定民俗文化資產。

南屯國小校長蔡承憲表示，此次的公共藝術作品，期望對學校藝術教育產生催化的作用，讓南屯國小的莘莘學子，在名家作品的薰陶之下能成為兼具人文、藝術涵養之新世紀公民。

《千載鯪鯉》是由著名雕塑家，曾獲日本國際現代美展金牌獎的王英信先生所設計完成，設計的理念是來自於南屯的吉祥物「鯪鯉」。此雕塑作品，造型上昂首堅定，從容邁步向上，意勉學子要有大巧若拙、堅韌不拔的學習精神，與人相處能溫和友善，也希望透過此件雕塑作品，呼籲大家共同保育這瀕臨絕種的動物。

(中時 )

春節將至 苗縣府加強治安維護、… 聯名飲料又一發！全家獨賣旺仔小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。