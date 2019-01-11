中市南屯國小120年校慶 「千載鯪鯉」揭幕

2019年01月11日 18:33 中時 黃國峰

南屯國小《千載鯪鯉》公共藝術雕塑作品，11日揭幕，造型上昂首堅定，從容邁步向上。（黃國峰攝）

台中市南屯國小創校120週年校慶系列活動，以南屯意象「鯪鯉」為主題的《千載鯪鯉》公共藝術雕塑作品，11日於南屯國小隆重揭幕，鑼鼓聲中，全校師生和嘉賓們一同揭開布幕，迎接由著名雕塑家王英信所設計完成的雕塑作品，為校慶活動掀起了另一波的高潮。

120週年校慶籌備會主任委員蕭清杰表示，南屯和鯪鯉有著很深的淵源：早期在犁頭店附近有很多動物棲息，開墾之後，動物紛紛離開，唯有「鯪鯉」留下，犁頭店因而有了「鯪鯉穴」的稱號。鯪鯉會協助農民翻土，使得農作物的收成更好，全身覆有瓦狀鱗片，被視為靈獸。藉由吵醒穿山甲以祈求豐收的「穿木屐躦鯪鯉」民俗活動，也發展成獨特的端午習俗文化活動，於民國97年更獲台中市政府登錄為市定民俗文化資產。

南屯國小校長蔡承憲表示，此次的公共藝術作品，期望對學校藝術教育產生催化的作用，讓南屯國小的莘莘學子，在名家作品的薰陶之下能成為兼具人文、藝術涵養之新世紀公民。

《千載鯪鯉》是由著名雕塑家，曾獲日本國際現代美展金牌獎的王英信先生所設計完成，設計的理念是來自於南屯的吉祥物「鯪鯉」。此雕塑作品，造型上昂首堅定，從容邁步向上，意勉學子要有大巧若拙、堅韌不拔的學習精神，與人相處能溫和友善，也希望透過此件雕塑作品，呼籲大家共同保育這瀕臨絕種的動物。

(中時 )