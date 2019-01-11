立委補選 卓榮泰：目標「保三搶三」

2019年01月11日 18:40 中時 鄭舲

台北、台中立委補選即將在月底舉行，民進黨主席卓榮泰今天表示，立委補選的目標是「保三搶三」，台北、台南、新北這三席原本就是民進黨的席次，保住是基本要求；台中彰化若能取得勝利，就是強心針，強心針一打，民進黨生命力會更活躍，至於金門比較遙遠，還在持續觀察動向。

卓榮泰今天下午與媒體茶敘，被問及總統初選時程，他說，過去是在3、4月，今年因為3月16日有立委補選，希望補選後再來進行，看316補選後的1個月能否完成，但還要跟中常會溝通商量。至於立委提名，應該是在五六月左右會處理，過去也都是半年前完成提名作業。

至於不分區立委，卓榮泰重申，希望未來的不分區立委名單是「戰鬥力的名單」，他強調，希望不分區立委能成為黨跟專業團體的橋，不分區立委的論述、理想、主張要在整個黨的政策架構下去做，代表黨去說服外界，而不是只給黨很多壓力，跟執政團隊的政策太遙遠。

媒體關切與其他政黨，例如時代力量的競合關係，卓榮泰說，他認為各種合作都該嘗試，但合作要在對國家總體目標一致下進行，所以會抱持可以合作的態度，但不強求可以合作的結果，而且該決定的時候就要決定，不要拖太久，以免雙方努力太久，很多事情無法挽回。

對於黨部人事改組，卓榮泰說，要先把現有的空缺的補實，下周常會前會有比較清楚的輪廓，其他現在先不會動，等到1月27日立委補選後再決定。因為現在若動主管，也不適當。不過秘書長一職最需要趕快找，希望是內外都能協助整個黨的人選。

卓榮泰也提到，他最近也在思考調整政策會的功能，希望以後府院黨之間討論政策時，黨也要有自己的看法，但不是對立，而是加強政策論述。卓也說，希望未來行政院跟立院黨團互動能比過去更扎實、更有效率，政策討論能花更多時間讓委員充分表示意見，這樣才能把黨團或個別委員意見納入，行政院的討論才能得到立院一致的共識跟支持。

(中時 )