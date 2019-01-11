新增台北深夜食堂名單 「黑毛屋」市民大道展店

2019年01月11日 20:16 中時 徐力剛

人氣品項「水炊鍋」以養身健康為訴求，深受女性消費者喜愛。（徐力剛攝）

黑毛屋-市民大道店全年供應「和牛摩滋鍋」。（徐力剛攝）

乾杯集團董事長「平出莊司」親臨現場，歡慶黑毛屋-市民大道店開幕。（徐力剛攝）

「黑毛屋-市民大道」搶攻深夜經濟商機，1月14日正式開幕。（徐力剛攝）

乾杯集團看好東區消費力，打造首間深夜食堂「黑毛屋-市民大道店」，1月14日正式開幕，營業時間延長至淩晨2點，也是黑毛屋唯一平價型態，品嚐A5級日本和牛、享用西班牙伊比利豬，搶攻夜間商機。

台灣黑毛屋目前共5間門市，全新營業型態「市民大道店」延續品牌精神，室內裝潢以京都風為藍本設計，大量運用茜紅色土壁、樑柱與圍籬妝點，充滿濃厚日式風情，32席座位數，備有雙人、4人桌，讓用餐更便利。

黑毛屋匯聚3大明星品項，包括涮涮鍋、壽喜燒及水炊鍋，客人可依個人食量選擇，輕量（110g）、標準（165g）、大盛（220g）肉品份量，搭配越息米飯、什穀米飯、自製雞肉丸和綜合蔬菜盤，提供饕客多樣化選擇。歡慶新門市開幕，1月14日起至19日，連續6天推出「日本和牛與伊比利豬雙拼鍋物輕量套餐」，每日限量6份。

主廚推薦料理「日本和牛＋西班牙Bellota伊比利豬雙拼鍋物套餐」，千元有找價格，同時品嘗兩大頂級肉品，可自由選擇涮涮鍋或壽喜燒湯頭，搭配各式輔料享用，讓人一口口停不下來。招牌肉品「Bellota伊比利豬」素有豬肉界勞斯萊斯稱號，豬隻肥育期間食用大量橡樹果實，大理石紋般油花分布均勻，將牛肉在滾燙柴魚高湯輕涮幾秒，3分熟度帶有玫瑰色澤，建議先品嘗原味口感最佳，尾韻帶有淡淡橡果香氣。

呼應健康飲食風潮，源自日本福岡「水炊鍋」孕育而生，特製膠原蛋白高湯搭配厚切黑羽土雞，扎實口感Q彈帶勁，深受愛美女性族群喜愛。打破一般黑毛屋門市僅夏季供應「摩滋鍋」，市民大道店全年販售，滾滾高湯燉煮肥美澳洲和牛小腸，蘸佐特製澄醋醬享用，搭配冰涼啤酒滋味一絕。

乾杯集團表示，全新店態營運的「黑毛屋-市民大道店」落腳台北東區，有別傳統深夜經濟主攻百貨商圈，客群鎖定上班族續攤宵夜場、朋友聚會及當地著傷混合特性，吸引不同消費族群。

乾杯集團進一步分享，集團旗下黑毛屋品牌，加上市民大道店共6間門市，此次首度嘗試街邊店型態營運，希望能帶動整體品牌成長約1至2成。

(中時 )