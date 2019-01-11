「吳兆南相聲劇藝社」中友藝術季獨家首演《吳門20-師出吳名》

2019年01月11日 19:31 工商 曾麗芳

中友百貨執行董事張光貝與「吳兆南相聲劇藝社」主要演員合影。（圖／曾麗芳）

邁入第18年、備受中部民眾喜愛的「中友藝術季」來了！今年特別邀請「吳兆南相聲劇藝社」獨家首演「吳門20-師出吳名」，重現國寶級大師吳兆南經典代表作，由天生戲精樊光耀、相聲鬼才劉增鍇、劇場女神姬天語、冷面笑匠劉士民帶來精彩演出。演出日期為2／22-2／24共5場，即日起開始贈／售票。

中友百貨表示，該劇向已故相聲大師吳兆南致敬，特精選大師經典段子，並將傳統相聲文化融合現代時事，與時俱進同時兼具傳統相聲藝術之美的表演內容，挾帶紀念吳兆南大師暨劇團創團20周年話題，全台首演一連5場次，預料在2019開春之際，將為中友百貨、甚至中部藝文圈，帶來最精彩的藝術聽覺饗宴。

國寶級相聲大師吳兆南於2018年辭世，2019年正逢「吳兆南相聲劇藝社」創社20周年，由團長劉增鍇率領旗下大師們進行《吳門20-師出吳名》巡迴演出。

看好中友藝術季的深厚基礎及眾多粉絲，選定中友百貨為巡演第一站，演出〈洪羊洞〉、〈五行詩〉、〈八扇屏〉等各劇碼中的經典段子；其中〈八扇屏〉是相聲藝術「貫口活」經典中的經典，取名〈八扇屏〉意指整段劇碼中應有八段，但因難度過高及表演時間過長，一般劇場只會演出三段，團長劉增鍇是目前全台灣唯一能演出八段的實力派演員，加上樊光耀強勢的捧哏風格，演出的精彩程度值得期待！

中友百貨執行董事張光貝表示，中友百貨多年來戮力經營藝文活動，每年開春的中友藝術季已經成為一個指標，今年已是第18年舉辦，中友的顧客們都非常期待中友藝術季的演出，尤其相聲劇場是口碑最好的演出內容。今年特別再次邀請「吳兆南相聲劇藝社」的硬底子演員到中友百貨演出，相信能為中部觀眾們帶來一場精彩絕倫的演出。

《吳門20-師出吳名》演出陣容有樊光耀、劉增鍇、劉士民、姬天語等四位相聲名家，演出日期為2／22-2／24共5場，即日起開始贈／售票。

其中，現金購票部分，年代售票系統現金購票1張400元，雙人套票760元，3人套票1,080元；獨家滿額贈部分，持中友APP會員行動條碼當日累積滿5,000元，贈票券1張；獨家加價購部分，持中友APP會員行動條碼當日累積滿3,000元，可以200元獨家加購票券1張。

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