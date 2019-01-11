兒子持鐵鎚弒父 還辯稱父親自己撞桌角

新北市黃男去年10月持鐵鎚重擊年邁父親，新北地院今依殺害直系血親尊親屬罪，將黃男起訴。(示意圖，與本文無關。)

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中時

新北市黃男去年10月持鐵鎚重擊年邁父親，導致黃父頭部、臉部與四肢多處撕裂傷，送醫後不治身亡，事後還企圖掩蓋犯行，向警方供稱，是父親自己撞到桌角，新北地檢署今依殺害直系血親尊親屬罪，將黃男起訴。

起訴指出，42歲黃男和68歲黃父、黃母同住板橋區，因不滿父親罹癌曾多次離家出走，與家人素有爭執，去年10月14日上午，黃男因父親沒按照他意思做事，竟情緒失控持鐵鎚揮舞、作勢恐嚇，見父親不理會，他便以鐵鎚木柄重擊父親四肢、頭部、臉部，造成父親多處撕裂傷，血流不止。

黃男眼見父親奄奄一息，自行打119報案，但送醫後父親仍因傷重不治，黃男事後向警方供稱，他因忘了拿東西返家，卻驚見父親倒在血泊中，指著桌角說不小心撞到頭；但檢警偵辦時，發現黃父身上多處撕裂新傷，手部也有多處瘀傷，天花板也有血跡噴濺的痕跡，認為黃男說詞反覆，涉犯罪嫌重大，訊後向法院聲押獲准。

黃母供稱，案發當天早上只有兒子和丈夫在家，但兒子疑有躁鬱症，個性又較為追求完美，只要沒照他的意思做事情，就容易發怒，還曾因不滿父親行為處罰蹲馬步、伏地挺身。

檢方根據相關證人說詞、案發現場證物、DNA等證物，不採信黃男辯詞，今依殺害直系血親尊親屬罪將他起訴。

(中時 )

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