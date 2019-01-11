孟耿如俏皮變身小女孩挑包首重「生命力」

女星孟耿如自稱是插畫家幾米的忠實粉絲，活動中更以一頭辮子造型，重現畫中小女孩的俏皮模樣，背LeSportsacx幾米聯名系列「女孩與春天」斜背後背包3450元。（LeSportsac提供）

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LeSportsac仿照幾米繪本《閉上眼睛一下下》故事裡的淡水輕軌，於忠孝SOGO廣場搭建出令人少女心噴發的可愛裝置。（LeSportsac提供）
LeSportsacx幾米聯名系列「女孩與春天」磁釦後背包，6700元。（LeSportsac提供）
LeSportsacx幾米聯名系列「俏皮狗狗」三層斜背包，2450元。（LeSportsac提供）
LeSportsacx幾米聯名系列「俏皮狗狗」小托特包，4150元。（LeSportsac提供）

女星孟耿如今受紐約包款品牌LeSportsac之邀，出席品牌與插畫家幾米推出之聯名系列發表，並配合主題綁上一頭辮子造型裝可愛，貼合《閉上眼睛一下下》繪本中小女孩的俏皮模樣。自稱是幾米粉絲的她，從《地下鐵》開始就接觸幾米的創作，透露最喜歡在心情不好的時候閱讀，有一種療癒、令人會心一笑的感覺，如今故事人物躍身包款、配件上，更讓她直說背上心情也不禁好了起來。

近日工作行程滿檔的她，笑說現在一閉上眼可能就會不小心睡著，在好友劉以豪的推薦下，這個月底她則為自己安排了一趟福岡3日輕旅行，為忙碌的生活解套。在旅行時，她也喜歡挑選容量大且重量輕的包款，做為盛裝血拼戰利品之用，像由尼龍製成的LeSportsac就非常適合。

孟耿如透露從學生時期起就十分喜愛LeSportsac，小時候還會拿出來和同學互相比較。喜歡與眾不同的她，更偏好有「生命力」的圖騰，像這次聯名系列中的「俏皮狗狗」就深得她心，滿足她內心的「寵物控」。走進品牌為這次聯名系列特別打造的活動場地中，仿照故事裡淡水輕軌所搭建的裝置，更令孟耿如少女心噴發，並號召大眾前往一同體驗。

繼2017秋冬後，LeSportsac二度與台灣插畫家幾米合作，分別藉「女孩與春天」與「俏皮狗狗」兩種印花，詮釋出《閉上眼睛一下下》書中的暖心畫風。系列中除包含經典款托特、肩背包型外，可斜背、後背兩用的小巧包款，也十分貼合大眾日常需求。另於1月12日至13日，消費者只要在忠孝SOGO大門口活動會場拍照並上傳至個人社群網站，即可獲得限量熱咖啡一杯，為冬日增添一絲溫暖氣息。

(中時 )

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