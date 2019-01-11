又一國！華為高層涉嫌間諜案 在波蘭被捕了

波蘭國安部門11日表示，當局已逮捕一名陸籍與波蘭籍人士，指控他們涉嫌間諜罪。據當地媒體指出，被捕的大陸人是中國大陸電信業巨擘華為高層。

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中時電子報

孟晚舟案後，又一華為高層在外國被捕了！波蘭國安部門11日表示，當局已逮捕一名陸籍與波蘭籍人士，指控他們涉嫌間諜罪。據當地媒體指出，被捕的大陸人是中國大陸電信業巨擘華為員工，若屬實，勢必加深西方國家對華為的疑慮。

蘭公共電視台（TVP）報導，被捕的大陸人是華為駐波蘭銷售總監，一旦定罪，他將面臨十年徒刑。

根據路透社報導，波蘭特勤局副局長瓦西克（Maciej Wasik）向波蘭通訊社表示，這名大陸人是商人，在1家大型電子公司工作，被捕的波蘭人則從事與網路事業有關的工作。

根據彭博社（Bloomberg）引述波蘭公共電視台（TVP）報導，被捕的大陸人是華為駐波蘭銷售總監Weijing W、波蘭籍則是波蘭安全部門前任職員Piotr D，現為波蘭電信業Orange員工。基於波蘭法律規定，並未公布他們全名。

彭博社報導指出，電信業者Orange去年起與華為合作引進最新5G技術。國家安全機構已經搜查華為在當地的辦公室，以及電信業者Orange在波蘭的辦公室。一旦定罪，他們將面臨十年徒刑。

文章來源：Poland Accuses Huawei Employee of Spying for China

華為財務總裁、創辦人任正非的女兒孟晚舟於去年12月因涉嫌違反美國對伊朗制裁，遭加拿大拘捕，並可能引渡至美國，引發軒然大波。而美國情報機構長期指稱華為與大陸政府之間存在聯繫，稱該公司生產的配備可能存在「後門」可洩漏資訊給陸政府。目前尚未有公開證據證明相關指控，華為也一再否認。

(中時電子報)

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