《辛德勒的名單》25周年數位版1月25日獨家上映

2019年01月11日 19:14 中時 潘鈺楨

《辛德勒的名單》。（UIP提供）

金像獎導演史蒂芬史匹柏執導，榮獲第66屆（1994年）奧斯卡金像獎七項大獎（包括最佳影片、最佳導演、最佳原創音樂、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳剪輯和最佳藝術指導），1993年跨越世代不朽的勇氣故事《辛德勒的名單》，全球票房3億2千2百多萬元美金，主要演員有連恩尼遜、班金斯利、雷夫范恩斯、安貝絲戴維茲、卡洛琳古德…等，環球影業將於2019年1月25日推出25周年數位經典版，全台威秀影城共8家（包括信義威秀影城、京站威秀影城、林口MITSUIOUTLETPARK威秀影城、桃園統領威秀影城、新竹大遠百威秀影城、台中大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城），3小時17分獨家獻映。

導演史蒂芬史匹柏特別為《辛德勒的名單》25週年數位經典版重返大銀幕發表了一段感言：「首先，我想感謝與歡迎大家來欣賞重新上映的《辛德勒的名單》，回想起25年前剛上映的時候，我希望觀眾能透過『奧斯卡辛德勒』的故事來了解這歷史上的黑暗時刻，也希望可以開啟對無知盲從與種族歧視所造成的惡果進行討論，為了延續這部電影的精神，南加大Shoah基金會因此成立，它詳細記錄大屠殺受難者和見證者真實的經歷呈現於世人，傾聽他們的遭遇是非常難捱的，但我覺得是必須的，我們需要徹底了解人的善惡之所能，而了解需要透過努力，才能有足夠的同理心和明辨性的思維，去消彌仇恨，現今的世局正警惕著我們，引發歷史悲劇的相似活動如雨後春筍，從奴役到排外主義的崛起，我在25年前執導這部片的時候，最大的希望就是透過它告訴觀眾，繼續彼此的對話，用我們的決心去證明，愛是遠遠強大過仇恨的，至今仍是我的願望，謝謝大家。」

《辛德勒的名單》改編自澳大利亞小說家托馬斯基尼利同名小說，發生於二次大戰的真人實事，描述一名在波蘭的德國人辛德勒，在希特勒的時代雇用了一千一百多名的猶太人在他的工廠工作，幫助他們逃過被屠殺的劫數，事實上，史匹柏有12名親戚正是這個恐怖時代的犧牲者（史匹柏有猶太血統），當1982年這本小說出版時，他並沒有想要把它搬上大銀幕，直到他的小孩MAX出生後，他的態度有著極大的轉變，因為他要讓MAX更加了解猶太人。史匹柏說：「希望這部描述大時代中那些可歌可泣的真實事跡的電影能讓我們的下一代得到些東西。」至於為何史匹柏堅決用黑白片來呈現這段史實？他表示，對一個大眾傳播媒介而言，黑白片才是真正的血漿。電影1月25日限定上映。

(中時 )