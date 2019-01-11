五月天怪獸躍升電競選手 一句話噹爆阿信了！

2019年01月11日 19:15 中時 蔡琛儀

五月天怪獸加入「TXO」戰隊，成為戰隊新成員及精神領袖。(TXO戰隊提供)

五月天怪獸加入「TXO」戰隊，成為戰隊新成員及精神領袖。(TXO戰隊提供)

繼周杰倫、林俊傑分別成立J戰隊、「SMG」戰隊進軍電競市場後，11日《傳說對決》職業戰隊TXO舉辦記者會，宣布五月天怪獸將成為戰隊第六人，並擔任隊內的精神領隊，怪獸除了不收半毛錢，阿信更贊助自家潮牌「STAYREAL」設計師，為戰隊打造全新戰服。

他也主動告知團員將加入TXO，他一臉正經說：「我沒有得意，因為阿信在IG上說他是職業電競選手，我就跟他說：『我才是！』」隨後馬上打趣說：「是效果啦！阿信不好意思哦！」平常五月天之中怪獸、阿信、石頭偶會相約打《傳說對決》，還會硬拉冠佑加入，「看他一直被殺，也是有種爽感，但他比較少玩，因為要照顧女兒。」被問到是否有問過TXO為何選中他，而非阿信和石頭，他笑說：「可能是因為我待人比較親切吧！」

怪獸也說，去年初在桃園辦演唱會時，也曾和林俊傑、周杰倫在後台打電動，問起兩人技術好嗎？怪獸神秘笑說：「好，當然好，能說不好嗎？我們就是業餘裡面還算不錯的啦！」

五月天去年在頒獎典禮，與40位《傳說對決》電競遊戲職業戰隊、遊戲實況主，齊心演出〈IWillCarryYou〉而結緣，為求精進，怪獸甚至到他們宿舍拜師學藝，還順便教他們彈吉他，但他坦言收到邀請時，因不知是否要投資，考慮許久，「後來我下定決心就開口問一句話：『要多少錢？』但他們說：「我們不要錢，只要你的人！」」

怪獸表示自己算是自我約束很強的人，會把該做的事情做完才去玩，「會想玩一直玩一直玩，就像練吉他練久了，你也要站起來走動休息一下，玩遊戲也是，調配的好身心靈都可放鬆。」

五月天結束「人生無限公司」122場演唱會後，將在4月6、7日於大阪城Hall舉辦「Mayday2019JustRockIt!!!“藍｜BLUE”」演唱會，蘊含了五月天「回歸原點」的精神，怪獸笑說原本以為可以休息，但又要開始為4月演唱會做準備，團內已婚成員僅剩他沒有小孩，被關心起做人計畫，他則笑回：「順其自然吧！」

(中時 )