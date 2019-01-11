2020大選拒投民進黨 羅智強找到新爆點

2019年01月11日 19:20 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

稱號「口譯哥」的我國駐美國代表處政治組長趙怡翔，因他沒有充足外交養成與行政歷練，只因是在吳釗燮身邊擔任機要而跳級出任，傅月薪加上津貼超過新台幣27萬元，引發民眾議論。台北市議員、同時也是總統府前副秘書長羅智強在臉書發文抨擊，今天他轉怒為喜，指「看來，2020大選前，我又得出公車廣告了！」，拒投民進黨可再打「新版北農吳音寧」議題。

現年30歲的趙怡翔曾當過記者，後來留學英國倫敦大學取得國際經濟法碩士學位，回台後進入小英基金會工作，接著到民進黨出任國際部副主任。2016蔡英文勝選的國際記者會上，趙怡翔即時口譯而爆紅。蔡政府上台後，趙怡翔跟隨吳釗燮先後出任國安會秘書長、總統府秘書長以及外交部長辦公室主任。兩年多的時間，以簡任10職等轉聘一等諮議，外派駐美政治組長。職位違背外交官任用規則三級跳，讓藍營諷刺趙怡翔是吳音寧2.0。

羅智強日前已多次抨擊趙怡翔「一步登天」任用方式，今日再度貼文表示：「看來，2020大選前，我又得出公車廣告了！拒投民進黨，雞犬不升天」，更強調「口譯哥月薪27萬，你服氣嗎？」。

網友留言：「看到身邊的朋友在爲外交特考奮鬥，我直接建議他們加入民進黨 抱好大腿比較實在」、「只要政治正確，爽領高薪有官可以做」、「國家體制給污了，只要跟對主子就不用多努力了」。

(中時電子報)