林子閎、張書偉互毆雙雙掛彩

2019年01月11日 19:20 中時 洪秀瑛

打戲來真的。（東森提供）

張書偉飾演對妻子臧芮軒暴力相向的惡毒丈夫。（東森提供）

拍感情戲。（東森提供）

劇中互動甜蜜。（東森提供）

鍾瑶跟林子閎在《艾蜜麗的五件事》劇中，高中時期就互有好感，彼此一直不知道對方心意。鍾瑶拍這場戲時，用自己學生時期「跟男方借外套暗示對方」的曖昧經歷來演。她說，「劇中是我跟林子閎借外套，但生活中，當時是那男生喜歡我，所以主動借我外套給我睡午覺用。拍攝時才發現大家求學時的戀愛狀況都差不多，讓我想起許多小時候的回憶」。戲裡她充滿感情的看著熟睡的林子閎，兩人有曖昧氛圍，甜蜜互動也被粉絲稱為「艾竇CP」，希望兩人趕緊在一起。

林子閎劇中跟鍾瑶為了幫助飽受家暴威脅的臧芮軒擺脫婚姻，而一路跟拍她有暴力傾向的惡夫張書偉，想找到可令法官判准離婚的證據。沒想到在跟拍途中被男方發現，張書偉立馬叫兄弟圍攻林子閎，逼他交出照片，還因懷疑他跟臧芮軒餘情未了，趁機拳打腳踢，甚至拿磚頭砸頭報復林子閎，場面火爆。林子閎笑說，「這是我跟張書偉第一天對戲，沒想到一見面就要對打，而且這場戲一拍就是5小時快天亮，印象深刻」。

因林子閎跟張書偉這場打鬥拍得太入戲，張書偉的西裝褲打到整個大腿內側裂開，拍攝前飄雨地板有點濕滑，雙雙掛彩。先是張書偉在倒地時後腦勺撞到攝影機，跟林子閎對打時，兩人又意外的頭對頭狠撞。張書偉表示，「那場戲我跟林子閎的額頭真的狠狠互撞，撞到那瞬間真的超大一聲，我拍完額頭立刻腫起來」。林子閎還為戲不斷被踹肚子並頭撞地板，加上地板有磁磚邊角，連工作人員都擔心他受傷，所以每次導演喊卡，他就趕緊說自己沒事。

(中時 )