地震工程即課程明禮國小學生在工地中上課

2019年01月11日 19:42 中時 張祈

花蓮市明禮國小是位在斷層帶上的小學，去年0206大地震造成校舍建築多處龜裂、錯位，經評估主體結構不受影響後，去年底進行災後修復工程，在家長、學生、師生三方同意下，讓地震工程在學期間進行，行程在工地上課的特別景象。（張祈攝）

花蓮市明禮國小是位在斷層帶上的小學，去年0206大地震造成校舍建築多處龜裂、錯位，經評估主體結構不受影響後，去年底進行災後修復工程，在家長、學生、師生三方同意下，讓地震工程在學期間進行，行程在工地上課的特別景象。（張祈攝）

花蓮市明禮國小是位在斷層帶上的小學，去年0206大地震造成校舍建築多處龜裂、錯位，經評估主體結構不受影響後，去年底進行災後修復工程，在家長、學生、師生三方同意下，讓地震工程在學期間進行，學童一邊上課，一邊參與修復課程，校長蕭美珍說，讓學生參與震災修復過程，是最好的地震教育。

明禮國小現校舍興建為1987年，當初就以高耐震打造，去年大地震一搖，造成牆面龜裂、磁磚掉落、地面隆起等，教育部經費挹注1800萬，展開災後復建工程，也將地震意象融入設計，因校內只有一棟校舍，除了會議室、特教教室遷移外，其餘9個班級都在原教室教學，形成在工地上課的特別景象。

「每一天壓力都很大，但相信孩子們有能力避開危險」蕭美珍說，施工人員做好安全圍籬，危險工程排在放假期間進行，保留安全進出通道，也跟家長、老師、學生們充分溝通，開工前2個月，曾看到小一學生因找不到入口在建築外大哭，經過長時間引導，現在學生們都能分辨該如何安全的進入校舍，有很明顯的進步。

讓工程成為課程，每個進度都有充分讓師生參與，蕭美珍說，將地面隆起的模樣，以拼貼方式轉印在洗手台上，教室內的油漆也讓學生自行決定，除了體驗地震，也參與地震重建，讓學生與自然共處，與自然學期的特色，整體工程預計農曆年後、開學前可以完工。

(中時 )