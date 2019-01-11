日專家：陸航母非出雲艦對手 除非換艦載機

2019年01月11日 19:26 中時電子報 盧伯華

與日本防衛省關係密切的軍事專家在期刊上撰文表示，出雲級航母成軍將使日本戰力大增，改善對中國的軍力劣勢。出雲級輕型航母只要配備10架F-35B就能與中國現役航母24架殲-15戰機抗衡，若F-35B增至12~16架，日本海上自衛隊就能佔據上風，也因此將迫使中國斥鉅資研發新型艦載機。且中日關係一旦惡化，憑藉F-35B和輕型航母，日本戰機可抵近釣魚島、飛越台灣海峽或進入中國南海島礁12海里領海之內。

《新浪網》引述日本軍事專家文谷數重在《軍事研究》期刊上發表的文章說，1922年日本研製建造了世界上首艘航母「鳳翔」號後，打造海上航空力量就一直是日本海軍的建設重點。戰敗之後日本對擁有航母的願望也未有稍減，最近幾年接連下水的4艘日向級、出雲級直升機母艦及大隅級運輸艦，則可視為日本向真正航母打擊群發展的過渡性裝備平台。

文章稱，日本是傳統的海洋國家，二戰時的制海權爭奪決定了太平洋戰爭的趨勢，而日美海上交鋒的勝負通常取決於航母。而今海戰勝負仍由海上航空力量決定，因此日本發展航母不可或缺，也刻不容緩。且日本發展航母與現行憲法並不矛盾，因為不是以戰略轟炸與打擊為目標的核動力攻擊型航母，也不會搭載核武器。而F-35B的登場增強了日本發展輕型航母的可行性，使自衛隊有望加快實現航母夢。

文章指出，海上自衛隊運用輕型航母有3大好處：一是改善海上力量對中國的劣勢，二是強化日本在全球的軍事存在，三是有利於進行多樣化任務。

由於當前中國擁有航母，在海上具備對日優勢，但如果海自利用輕型航母搭載F-35B，則能擁有與中國抗衡的海上航空力量。中國現行航母至多搭載24架殲-15戰機，搭載10架性能優越的F-35B即能與其持平衡，如搭載12至16架，則海自航空力量可佔據上風，迫使中國斥鉅資研發新型艦載機。

此外，日美正聯合研發JSM超音速低空飛行隱形反艦導彈，也會迫使中國推進預警機的研發並更新航母與護衛艦的防空雷達系統。在多樣化任務上，F-35B的運用能夠彌補自衛隊在兩棲登陸與島嶼防衛戰等方面的不足，為登陸部隊和護航艦隊提供火力支援。

文章說，輕型航母可強化日本軍事存在並增強國際影響力，航母是軍事實力的象徵，不只助推外交與軍事活動成效，還能在其部署表達對區域局勢的關切，更是軍力的展示，對他國產生強烈威懾作用，例如中國建造航母就有同樣效果。而搭載F-35B更不只會有心理效果，還會有實際影響力。

最後，文章強調，出雲級航母可強化對中國的軍事對峙能力，一旦中日關係惡化，憑藉F-35B和輕型航母，日本就有了強硬的資本，戰機可抵近釣魚島、飛越臺灣海峽或進入中國南海島礁12海里領海之內。

(中時電子報)