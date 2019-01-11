痛風系鍋物首選！巨無霸「帝王海鮮鍋」視覺、味覺都滿足

2019年01月11日 20:11 中時 徐力剛

「陳薑紅面老鴨鍋」湯底加入老薑母製作，驅除冬季寒意。（圖片提供／凱達大飯店）

饕客最愛「四湖黑草羊肉爐」用料豐富。（圖片提供／凱達大飯店）

抓住冬季尾巴，凱達大飯店「家宴」中餐廳打造奢華鍋物料理，嚴選多樣海陸珍饈入饌，如鱈場蟹、龍蝦、鮑魚、土羊肉及紅面番鴨等食材，為消費者暖胃又暖心，即日起至2月底限期供應。

寒風刺骨，大啖痛風系鍋物「帝王海鮮鍋」，為身體注入一股暖流，主廚特選活帝王蟹為食材，確保肉質Q彈帶勁，超大海鮮桶需2人合力方可上桌，內含波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、大草蝦、美國生干貝、九孔鮑魚、扇貝及鯛魚片等10多種豐富海鮮，將新鮮食材放入滾燙日式昆布高湯，輕啜一口湯頭，蘊含大海滿滿精華，建議先品嘗海鮮原味，再蘸佐特製醬料享用，大份量適合6至8人分享，須提前3天預訂。

冬季食補首推「陳薑紅面老鴨鍋」，選用皮薄彈牙的紅面番鴨，先將鴨肉拍打軟嫩後，以北港胡麻油翻炒入味，佐以阿里山老薑母、黑棗、枸杞、月桂葉等，加入燒酒久燉2小時，鴨湯溫潤不燥熱與軟嫩鴨肉相得益彰，讓人愈吃愈上癮。

另款「四湖黑草羊肉爐」使用雲林四湖土羊肉，添加些許紅露酒去除羊羶味，搭配紅白蘿蔔、豆腐乳、熟地、紅棗、桂皮、肉桂等，可謂冬令進補必備鍋物。

(中時 )