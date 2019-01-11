立委補選 沈智慧：「2好2銷」王義川：學貸延10年還款

2019年01月11日 19:29 中時 張妍溱

藍營候選人沈智慧（後右），11日提出「貨好、價好、多銷、快銷」農業經濟新方向。（張妍溱翻攝）

台中巿第5選區立委補選藍營候選人沈智慧，11日提出「貨好、價好、多銷、快銷」農業經濟新方向，中央地方合作，建立農產合作平台；綠營候選人王義川力推，學貸延後10年還款，讓年輕人出社會打拚無後顧之憂，搶攻年輕選票。

沈智慧指出，大坑地區有得天獨厚「文心蘭」絕佳的生長環境，9成外銷海外、產量更是世界第一；若她立委補選成功，中央與地方合作，從農業的研發、農民、園藝、花卉、行銷方面著手，建置農業交流平台，為大坑農民找到1條「貨好、價好、多銷、快銷」的農業經濟新方向。

她稱讚，台灣農業研發實力堪稱世界頂尖，尤其霧峰區農業試驗所人才濟濟，為台灣農業努力，創造優質農產品。未來把台中豐富、優質的農特產品，介紹給全世界更多人認識，進行另類的農業外交。

綠營候選人王義川與市議員張耀中接受電台專訪時，提「學貸延後10年還款」，他說，大學生有7成申請助學學貸，私立大學1學期5萬，4年就40萬，目前政府規定畢業或當完兵1年就開始還款，年輕人剛畢業薪水約3萬，又要繳利息本金，實在是很大負擔。

王義川指出，北、北屯區有很多年輕小家庭，有的買房頭期款還父母幫忙付，房貸每月約2萬元，養小孩負擔更加重，提出「安親一條龍」，小孩安親班費用，由中央補助，一方面減輕家庭負擔，也讓安親班產業穩定發展。

在市議員曾朝榮的陪同下，王義川到大坑山上直播推薦當季在地水果茂谷柑。他表示，大坑素來有台中陽明山之稱，除了登山健行、泡溫泉，還可以採果、嚐美食。強調綠線捷運延伸到大坑的計畫不能中斷，軌道運輸及捷運政策是他的重要政見，讓大家利用大眾運輸工具及綠色交通建設守護台中後花園。

(中時 )