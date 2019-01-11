白冰冰代言高雄惹風波 吳宗憲：還是要拿錢！

2019年01月11日 19:42 中時 蕭雅玲

三立《2019超級華人風雲大賞》除夕特別節目，耗資8百萬製作團隊，節目將在除夕夜晚上8點在中視、三立台灣台、都會台聯播，吳宗憲、曾國城、白冰冰、孫協志、王仁甫、許孟哲、KID、黃鴻升等主持人，昨（11日）也進棚錄製，今年節目包含「5大主題PK」、「3台重量級主持人齊聚」、「5大華流歌手演出」、「共58位藝人參與演出」等特色，而白冰冰在睽違多年後，重返三立攝影棚，又能再度與30幾年前合作過的吳宗憲同台，感到很開心。

日前她代言高雄代言惹風波，她也忍不住說：「我委屈了！」因為代言高雄自費拍MV，用了齊柏林影片也做了說明，她表示，「使用之前有詳細看合約內容，『到底可不可以？』，我知道是完全授權給高雄市政府，就以為沒有問題，高雄市政府也認為沒有問題」，但因為沒有事先跟阿布電影公司說一聲，才會惹出這樣的風波，而事後她也與阿布電影公司聯繫知會過了，讓一旁的吳宗憲幽默說：「代言高雄不拿錢是不可能的！」。

被問到今年準備紅包給工作人員，白冰冰笑言「今年沒賺錢」，並說光高雄MV就花費超過了50萬，孫協志、王仁甫與許孟哲也表示現在沒做老闆了，沒有紅包要包，王仁甫因有開民宿，唯一紅包就是給民宿員工，至於包多少還得請示過財務長的老婆大人。吳宗憲今年在除夕特別節目中與兒子鹿希派同台演出，他表示，今年年終獎金將是2個月起跳，羨煞不少人，而最高年終可以到六個月，因為員工就是公司最大資產。

(中時 )