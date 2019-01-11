臺灣企銀送愛到金門捐款家扶中心50萬元

臺灣企銀跨海送愛心到金門，今（11）日捐贈新台幣50萬元，做為金門家扶中心扶幼館建館經費。（李金生攝）

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臺灣企銀敬老扶幼，展現溫馨的的企業社會責任。（李金生攝）

臺灣企銀跨海送愛心到金門，今（11）日捐贈新台幣50萬元，做為金門家扶中心扶幼館建館經費，另贊助修繕並添購健康器材的烈嶼鄉青岐社區「銀髮樂齡學堂」也熱鬧揭幕，展現敬老扶幼的企業社會責任。

臺灣企銀去年已陸續贊助高雄市旗山區、花蓮市、苗栗縣三義鄉及嘉義縣布袋鎮成立「銀髮樂齡學堂」，今年又持續在烈嶼鄉青岐社區發展協會協助下成立第5家，共同提供社區老人1周5天的幸福共餐、健康促進、社會互動、快樂學習及延緩失能等服務。

青岐社區發展協會成立於1997年，服務範圍涵蓋3個村落，總人口數3125人，其中65歲以上長者達486人，比例為15.55％，屬高齡化社區。臺灣企銀金門分行專案贊助修繕經費，並添購健康器材，推進社區弱勢長者生活照顧品質。

另外，金門家扶中心的扶幼館已於去年11月動土，預計2020年6月完工使用，但目前尚欠缺經費新台幣5000萬元，急需對外募集。台灣企銀秉持「深耕社區，回饋鄉里」的服務理念，今天也贊助新台幣50萬元，期盼也為提供弱勢兒童完善活動空間，再盡一分心力。

黃博怡董事長表示，扶持中小企業成長及落實銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀長期發展願景，臺灣企銀已發行結合信用卡及一卡通功能之「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3％為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，用以濟助弱勢銀髮族群，也期待這次前進離島金門的活動，達到拋磚引玉的作用，有更多愛心機構和人士加入公益行列，用愛與溫暖攜手打造更美好社會。

(中時 )

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