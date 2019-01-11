台商離婚前偷生子 妻卻因簽了這個少拿30萬

新北地院(本報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

新北一名林姓台商，2010年與同事到廣西經商，在當地認識一名邢姓女子後外遇生子。2014年返台跟妻子離婚後娶邢女，隔年林男前妻在替有特殊疾病的兒子申請補助時發現，前夫林男曾領養一名3歲兒子，才驚覺他早就外遇生子，於是提告求償。林男、邢女被法院依通、相姦罪各判處3月，可易科罰金9萬元定讞，民事部分新北地院今再判邢女須賠償林男前妻30萬元，可上訴。

新北地院指，法官原本想判林男、邢女連帶賠償60萬元，但因林前妻已經在「分配夫妻剩餘財產差額」的訴訟中和解簽下「不得再以任何理由，向他方請求婚姻關係期間所受損害賠償」，因此才判林男免賠。

判決指出，林男在1988年結婚，2010年跟張姓同事到廣西經商，認識當了邢女之後同居，兩人在隔年9月生下小孩。直到2014年1月林男回台離婚，結束25年的婚姻，再與邢女結婚，邢女同年來台定居。

蘋果報導，2015年11月，林前妻為了兒子申請補助，從戶政事務所申請戶籍謄本，才發現林另有一個小孩而且已經3歲，才驚覺原來林男早有外遇，提告通相姦，張姓同事也出庭做證。

法院開庭時，林男辯稱跟邢只是一夜情，「那一夜」就沒聯繫，3年後兩人才又相遇，但法官認為，女人懷孕生子是人生大事，且邢女、林男有共同朋友，要找到彼此並非難事，辯稱一夜情，3年後再相會，實在是令人難以相信。張姓同事也證稱，邢女懷孕生子期間，兩人早已同居，且當時林男打電話回台和妻子吵架，邢就在旁邊，法官也因此未採信林、邢辯詞，除判2人有罪也要賠償，但因前妻在分產訴訟已同意不追究損害，因此林男免賠。

(中時電子報)

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