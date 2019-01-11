CleanBandit與鐵四帝合作讚「家將街舞」很特別

CleanBandit與鐵四帝合作。（華納音樂提供）

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MV在士林老宅、林安泰古厝取景。（華納音樂提供）

「英國跨界電音霸主」清潔的盜賊（CleanBandit）日前發行最新專輯《WhatIsLove？愛的進化論》，同時也以〈Solo〉一曲，榮登Shazam「年度使用者最常搜尋歌曲排行榜」第1名，歌曲總共被使用者搜尋過910萬次。經常跨界合作的CleanBandit，繼與日本舞者聯合推出〈Solo〉舞蹈影片之後，此次邀請台灣文化街舞團「T.S.D鐵四帝文化藝術團隊」合作「暢銷音樂組曲舞蹈MV」，結合東西洋文化，打造令人驚豔的作品！

CleanBandit被譽為「過去和未来交會的樂團」，以古典樂X迷幻電子搖滾為特色，是音樂排行榜上的常勝軍，他們也經常邀請大咖歌手跨刀，包括潔絲葛琳（JessGlynne）、安瑪莉（Anne-Marie）、莎拉萊森（ZaraLarsson）等。為了讓音樂更加與海外文化結合，此次邀請了同樣被譽為「傳統和現代結合的舞團」T.S.D合作概念MV，將白金冠軍組曲〈Solo〉、〈Rockabye〉、〈Baby〉，結合鐵四帝的「家將街舞（JiaJiangStreetDanceT-POP）」，跨越文化界限，在衝突感中找到新的平衡點。

影片主要敘述現代人對初衷與夢想的嚮往，和展現東西方文化更迭之美，並留給觀眾許多的自由想像空間。作品景點取景上，選擇具有豐富台灣文化與時代底蘊的士林老宅、林安泰古厝、晴光市場，以及變形金剛電子花車做為代表；畫面呈現上，也置入Cleanbandit元素的小巧思，包括他們每每推出作品時會出現的代表幾何圖形，雙方的合作成功打破框架，碰撞出前所未有的神級火花！

CleanBandit本就相當期待這次的概念MV作品，認為「家將街舞」是相當特別的文化；而成品出來之後，他們也非常滿意與驚喜。MV將於1月11日正式上線；最新專輯《WhatIsLove？愛的進化論》已全面發行。

(中時 )

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