盧秀燕恭喜林佳龍出任交通部長 盼加碼補助交通建設

龍燕戰線延長到山手線！即將接任交通部長的林佳龍（左）與台中市長盧秀燕（右），將於山手線議題再度交手。（盧金足攝）

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前台中市長林佳龍即將出任交通部長一職，台中市長盧秀燕11日表達恭喜與祝福之意。盧秀燕表示，林佳龍擔任4年市長職務，對台中交通規劃及財政狀況應當相當清楚，也會更關心台中交通建設與發展，期盼未來交通部能夠再預算補助對於交通建設能夠「加碼」補助，中央地方團結合作，一起為市民謀求福祉。

賴清德11日正式總辭，由前行政院長蘇貞昌繼任組閣，前台中市長林佳龍下午證實將入閣接任交通部長一職，也在臉書發文「感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長，邀請出任行政院交通部長一職，賦予佳龍繼續為社會服務的機會和責任」，未來將台中城市好的發展經驗推廣到全國各地。

林佳龍市長選舉連任失利後，去年12月初曾在台中火車站鐵道文化園區興建案活動，選後首度與盧秀同台。

林佳龍強調，台中做為鐵道城市，鐵道不只是交通線，也是產業線、文化線、生命線，並達到串連捷運的立體化、捷運化、環線化及網狀化，大台中山手線更是複合式大眾運輸的骨幹，「相信新任盧市長也會相當重視，這個政策能夠延續，對台中發展非常重要」。

當時盧秀燕回應表示，台中火車站是中部地區重要交通樞紐，也是生活文化記憶情感的重心，好的建設她一定存舊立新，一棒接一棒支持，請林佳龍持續關心與指導。

現在林佳龍將入閣，未來在交通建設上，山手線的興建案備受關注，盧秀燕強調，她會全力支持軌道建設，已經拜託國民黨立法院黨團，前瞻計畫中有關台中的軌道建設預算，一毛錢都不能刪，不過山手線中央出391億元，台中包含自償性經費要出550億元，比例不對，請中央全額埋單。

(中時 )

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