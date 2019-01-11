枋寮燈會有愛情還有麵包 接吻大賽、500萬摸彩樣樣來

由民間力量自辦的「枋寮燈會」正如火如荼籌備中，屆時不僅搶先台灣燈會在2月14日登場，同時也將透過愛情產業鏈打造全新的枋寮印象。枋寮鄉長陳亞麟（左二）則表示力挺到底。（謝佳潾攝）

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由民間力量自辦的「枋寮燈會」正如火如荼籌備中，屆時不僅搶先台灣燈會在2月14日登場，還將邀請214對情侶見證點亮全球最大愛心燈，並舉辦2人2腳接吻比賽，以結合西洋情人節呈現不一樣的燈會饗宴，同時也將透過愛情產業鏈打造全新的枋寮印象。

枋寮燈會是由枋寮鄉體育會發起、集合民間力量來舉辦，去年底枋寮燈會專案辦公室成立，志工破300多人，枋寮人有錢出錢、有力出力，就盼將燈會辦到最好；而執行長鄭芳昆指出，愛情產業鏈不僅是枋寮燈會的主軸，更是之後枋寮發展的主脈絡。

鄭芳昆說，枋寮燈會不僅有全球最大的愛心燈，還將在情人節當天進行點燈，並讓214對情侶一同見證，隨後進行接吻比賽，讓大家在賞燈之餘也沉浸在滿滿的愛意裡，此外，現場也準備2000份愛情鎖，讓大家可以鎖上象徵海枯石爛的情鎖，而這項活動不僅出現在今年的燈會，往後也都會舉辦。

「除了愛情，我們還有麵包！」他說，愛情是枋寮燈會的主題，但玩樂與驚喜也是重點，他們已準備好200萬份的摸彩券，讓遊客馬上摸彩馬上兌獎，而獎品有20輛電動機車、65吋液晶電視等，所有獎品總額500萬，從點燈日起至3月3日，讓遊客抽免驚。

他強調，為讓枋寮能藉燈會翻轉，除遊客現場消費送摸彩券外，志工們也將在國道的南下休息站免費大放送，而屆時將有118個攤商，歡迎大家來玩。

(中時 )

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