《水行俠》亞特蘭提斯城一夕消失科學家尋找所在地

2019年01月11日 20:32 中時 潘鈺楨

迪亞特洛夫事件，9名登山客在大雪之中攀登北烏拉爾山。（Discovery提供）

歷史上出現許多難解謎團留給世人無限遐想的空間，像是擁有高度文明與技術的亞特蘭提斯城，卻離奇在一夕之間從地表上消失無蹤；以及至今60年仍無解的迪亞特洛夫離奇事件，9名登山客登死亡之山，卻詭異慘死於雪堆之中。Discovery頻道結合既有證據、官方調查報告及坊間各種理論，並利用最新科學及高端技術，嘗試以科學方式破解這些舉世皆知的駭人、神秘失蹤案件，找出最合理的解釋。

幾千年來這古老神秘的亞特蘭提斯城一直都是世人津津樂道的話題，無論是迪士尼的原創卡通、還是超夯動作片《水行俠》中都有亞特蘭提斯城的元素出現。傳說在一萬兩千多年前，亞特蘭提斯城在除了擁有壯麗的宮殿建築外，島上還建有造船廠、賽馬場與體育館…等等。但當亞特蘭提斯城達到當時文明的巔峰時，卻離奇在一夕之間從地表上消失無蹤，整個文明瞬間化為烏有。

Discovery《失蹤事件大解密》主持人泰瑞歐昆找來各領域專家，聯手使用精密演算法解密，試圖揭開亞特蘭提斯城的所在地。他們根據希臘哲學家柏拉圖著作中51個有關亞特蘭提斯城的敘述套入電腦程式中進行分析，不過一開始系統指出所在地可能位於現今希臘的桑托里尼島與克里特島，但專家認為亞特蘭提斯城被摧毀的關鍵，既不是桑托里尼島曾遭受的火山爆發，也不是克里特島所受到的海嘯威脅，而兩座島上也沒有柏拉圖在文字中提及的大象與平原，因此將此論點重新推翻，並再次重新解析柏拉圖的文字意涵。

最後各路科學家與學者們透過這種線索，來到摩洛哥的蘇斯馬塞地區實地勘察，發現51個中竟有高達40多個條件符合，無論是它到海邊的距離、有著同心圓地形，似乎種種跡象正指出它就是傳奇亞特蘭提斯城的所在地…。

1959年史上最恐怖謎團之一的迪亞特洛夫事件，9名登山客在大雪之中攀登北烏拉爾山，又被稱為是「死亡之山」，最後9人命喪雪堆、死狀悽慘，有些人半裸死在雪地膚色起怪異變化；有些人彷彿是被某種生物重擊肋骨粉碎、軀幹嚴重毀損變形。

謠傳的死亡原因從當地曼西族祭儀的屠殺，到雪怪傳說、蘇聯核武試驗致死等種種推論都令人惶恐不安，不過至今超過半個世紀都沒有人能破解事情的真相，而如今有一派新科學已經試著解開謎團，它提出徹底的推論，論點建立在一個引人入勝的想法上。

流體力學專家認為問題出在9名登山客在山腰的紮營地，雖然穹狀山的地形可以保護他們不受強風侵襲，但當這一陣陣強風轉為時速高達160公里的「小型龍捲風」，再加上旋風產生人耳聽不見的超低頻音釀成的無形恐懼感，這些「看不見」的隱形自然力量有可能成為登山客們從帳篷逃脫的主因。

Discovery頻道《失蹤事件大解密》即日起每周五晚間9點首播，利用高端的技術與最新的科學，嘗試破解這些舉世皆知的駭人、神秘失蹤案件，將帶給高知名度謎案與近期失蹤事件不一樣的全新見解。

(中時 )