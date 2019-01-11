內閣改組 衛福部長陳時中可望留任

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內閣改組，據指出衛福部長陳時中可望留任。相關人士指出，蘇貞昌內閣定位為戰鬥內閣，需要在短時間內拚出政績，陳時中在任內表現穩健，小英政府最關注的長照2.0今年涵蓋率將達50％，距總統大選僅剩一年多的時間，蘇內閣決定陣前不換將，將繼續借重對衛福部已上手的陳時中，希望能再拚出一翻成績。

外界揣測與蘇貞昌關係深厚的前衛生署、現仁濟醫院院長李龍騰為衛福部長可能接任人選，加上日前李龍騰亦陪同蘇貞昌至新北市與地方里長座談，更引發聯想。不過，相關人士表示，雖然李龍騰身段柔軟、也擅協調，但衛福部業務涵蓋長照社福，家大業大，李龍騰要在短時間磨合上手不是件容易的事，加上陳時中在任內表現並未失分，沒有換人的必要。

對於是否續留衛福部，陳時中態度隨緣，不忮不求。陳時中自接手衛福部後，極力推動小英政府十分重視的長照，不僅成立長照司，亦重新調整布建長照Ａ、Ｂ、Ｃ據點，也著手解決長照人力問題及提高照服員薪資，唯長照受限原社服規模而非長照保險，推展起來成效非一朝一夕可立竿見影，一度讓衛福部感到十分困擾。

相關人士指出，陳時中在部內話不多，但對同仁一直很相挺，亦十分重視傾聽、溝通，由於對衛福部業務已有一定的熟悉度，是少數能在立院對面立委提問，可以自己獨當一面回答的部長；近來面對疫苗不斷出包，陳時中亦明快指示，出包同批號疫苗一律封存不用，寧疫苗短缺亦不讓民眾曝露在未知的接種風險中。不可諱言，部立台北醫院大火是衛福部近年來遇到的重大事故，陳時中當時人在國外，回國第一時間逕赴台北醫院慰問大火中受傷的病患與家屬，並極力善後，面對外界責難，陳時中最終以面對扛責的態度，度過危機。

(中時 )

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